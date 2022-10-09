Didim'de 491 odalı otel satışa çıkarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde 33 bin 338 metrekare alan üzerinde kurulu denize sıfır konumda 491 odalı otel kompleksi açık artırma ile satılacak.
Didim-Akbük yolu üzerinde bulunan otelde 350 adet standart oda, 83 adet aile odası, 52 adet delüks oda, 3 adet suit oda, 3 adet kral dairesi bulunmaktadır. 1200 kişilik anfi tiyatro ve animasyon alanı vardır. Açık yüzme havuzu ve çocuklar için su kaydıraklı çocuk havuzu bulunmaktadır. Beş yıldızlı otellerin standartlarına uygun ebatlarda tenis kortunun ve mini golf tesisinin olduğu tespit edilmiştir. Otel girişinin önünde, otel kapasitesine yetecek iki katlı açık otopark , bodrum katta kapalı otopark bulunmaktadır.
1. artırma başlangıç tarih ve saati 29/11/2022 - 11:05, bitiş tarih ve saati ise 6/12/2022 - 11:05'tir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.