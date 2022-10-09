Büyükakın, “Bu proje ile gençlerimize yol arkadaşı olacağız”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze’de yapımını büyük oranda tamamlanan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde bir inceleme gerçekleştirdi. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen ya da okula devam sorunu yaşayan gençlerin eğitime geri kazandırılması hedeflenen projenin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin her koşulda sosyal hayata çok daha iyi şekilde adapte olmasını istiyoruz. Bu nedenle Beyaz Kalpler projemize çok önem veriyoruz. Faaliyete geçtiğinde bölgemizde önemli bir ihtiyaca cevap verecek” açıklamasını yaptı.

BİRÇOK GENCİMİZİN HAYATINA ÇOK OLUMLU YANSIYACAK

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve teknik personellerin yer aldığı incelemede, Beyaz Kalpler Projesinin kent için önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Burada yapmak istediğimiz hayatında bir şekilde talihsizlik yaşamış gençlerimize daha güzel bir gelecek kurabilmeleri için yol arkadaşlığıdır. Bu yeni yol arkadaşlığı inanıyorum ki birçok gencimizin hayatına çok olumlu yansıyacak, aileleri ile birlikte tüm sevdikleri mutlu olacaklar” şeklinde konuştu.

BAŞARI GRAFİKLERİ YÜKSELECEK

2 bin 905 metrekare alanda hizmet verecek olan Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çocuk ve gençlere başarı grafiklerinin yükselmesi için yaklaşık bir yıl kadar eğitim verecek. Eğitimlerin içeriğinde çocuklarda ve gençlerde özgüven artışları, toplumla iletişim kurabilme, kendini ifade etme ve aile ilişkileri gibi pek çok husus yer alıyor. Ayrıca psikolojik ve sosyal desteklerin yanı sıra gençlere bedensel gelişimleri için sportif alanlarda da destek verilecek.

MERKEZDEN TÜM GEBZE BÖLGESİ YARARLANACAK

Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde projelendirildi. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler, zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis, birinci katta 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak. Merkezden Gebze’nin yanı sıra Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki gençler de yararlanabilecek.