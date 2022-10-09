Kartepe, Körfez ve Gölcük’e ödül verildi

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”ndeKartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın gençlik projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi (KADİM) ödüle layık görüldü.

ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Körfez Belediyesi ise ilçedeki gençlere yönelik hazırlanan Gençlik Rotası Projesi, ödüle layık görüldü. AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da Körfez Belediyesi’nin standını ziyaret ederek ödülleri takdim etti.

GENÇ BELEDİYE ÖDÜLÜ

Önceki gün ise Gölcük Belediyesi, “Gençlere Değer” başlığı altında gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle “Genç Belediye” ödülüne layık görüldü. Festivale katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ödülü AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den aldı.