Kartepe, Körfez ve Gölcük’e ödül verildi

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen, “Tam Bana Göre Gençlik Festivali”ndeKartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın gençlik projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi (KADİM) ödüle layık görüldü.
ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ
Körfez Belediyesi ise ilçedeki gençlere yönelik hazırlanan Gençlik Rotası Projesi, ödüle layık görüldü. AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da Körfez Belediyesi’nin standını ziyaret ederek ödülleri takdim etti.
GENÇ BELEDİYE ÖDÜLÜ
Önceki gün ise Gölcük Belediyesi, “Gençlere Değer” başlığı altında gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle “Genç Belediye” ödülüne layık görüldü. Festivale katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ödülü AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.