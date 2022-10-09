Özlü: Cami ekseninde büyümüş yüce bir medeniyetiz

Başiskele Sahili’nde 1-7 Ekim Mevlid-i Nebi- Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir program düzenlendi. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, ilçede görev yapan imamlar, müezzinler ve din görevlileri katıldı.
“İMKÂNLARIN YETMEDİĞİ YERDE İNANÇ LAZIM”
Programda konuşan Başkan Özlü, “Bizim medeniyetimiz cami ekseninde, cami merkezli büyümüş yüce bir medeniyet. Geçmişten günümüze camilerin çevresinde yapılan medreseler, imarethaneler, kütüphaneleriyle, okullarıyla… Medeniyetimiz oralarda inşa edilmiş. Çok büyük hizmetler yapılmış. Bugün de güzel hizmetler yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz. Her zaman imkânlarımızı paylaşıyoruz. Ama sadece imkânlarla bir şey olmuyor, bunun için inanç lazım. Çok daha az imkanla çok önemli hafızlar yetiştiren Kur’an kurslarımız tamamen siz değerli din görevlisi hocalarımızın özverili ve yoğun gayretleriyle oluyor” dedi.
Başiskele Sahili’nde 1-7 Ekim Mevlid-i Nebi- Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir program düzenlendi. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, ilçede görev yapan imamlar, müezzinler ve din görevlileri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.