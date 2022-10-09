Özlü: Cami ekseninde büyümüş yüce bir medeniyetiz

Başiskele Sahili’nde 1-7 Ekim Mevlid-i Nebi- Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir program düzenlendi. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, ilçede görev yapan imamlar, müezzinler ve din görevlileri katıldı.



“İMKÂNLARIN YETMEDİĞİ YERDE İNANÇ LAZIM”



Programda konuşan Başkan Özlü, “Bizim medeniyetimiz cami ekseninde, cami merkezli büyümüş yüce bir medeniyet. Geçmişten günümüze camilerin çevresinde yapılan medreseler, imarethaneler, kütüphaneleriyle, okullarıyla… Medeniyetimiz oralarda inşa edilmiş. Çok büyük hizmetler yapılmış. Bugün de güzel hizmetler yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz. Her zaman imkânlarımızı paylaşıyoruz. Ama sadece imkânlarla bir şey olmuyor, bunun için inanç lazım. Çok daha az imkanla çok önemli hafızlar yetiştiren Kur’an kurslarımız tamamen siz değerli din görevlisi hocalarımızın özverili ve yoğun gayretleriyle oluyor” dedi.