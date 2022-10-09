Karamürsel’de sağlıklı yaşam için yürüdüler

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 1991 yılında başlatılan Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Karamürsel’de etkinlik düzenlendi. Dünya Yürüyüş Günü etkinliklerinde katılımcılar ‘ Sağlık için hareket et’, ‘Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa’, ‘Sağlıklı beslenme, hareketli hayat’ pankartları taşıdı.Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, resmi daire müdürleri, okul müdürleri, İlçe Sağlık Doktor ve personeli katıldı.

“İDEAL BİR AKTİVİTE”

Fiziksel aktivite ve düzenli yürüyüş hayatımızdaki önemine vurgu yapan Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, “Yürüyüş yapmak ise tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijen kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapacağımız yürüyüş aktivitesi fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığımızı destekleyeceği gibi pandemi sürecinde kendimizin ve toplumun sağlığını riske atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir” dedi.