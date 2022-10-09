Hürriyet Halk TV’ye konuk oldu! İzmit’in tarihine ışık tuttular

Halk TV’de Serhan Asker ile "Görkemli Hatıralar" canlı yayını bugün İzmit’te çekildi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Teras’tagerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de konuk olarak çalışmalarını anlattı. Vatandaşların katılımına açık olan programdan Efsane grup Moğollar, Nebil Özgentürk ve Halide Edip Adıvar Belgeseli, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve İzmit Kent Orkestrası da yer aldı. İzmit’in önemli yerlerinin tanıtımının yapıldığı programda SEKA Kağıt Fabrikası, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıp millet bahçesine dönüştürülecek olan Leyla Atakan’ın mirası olan Fuar Alanı ve Halk evi binası restorasyonu gibi önemli konular konuşuldu.

“ÇIKAN ENGELLER NEDENİ İLE YOLUMUZ UZUYOR AMA AŞIYORUZ”

KYÖD’ü tanıtarak konuşmasına başlayan Hürriyet konuşmasının devamında İzmit hakkında bilgiler verdi.Başkan Hürriyet hakkında düşüncelerini aktaran tecrübeli sunucu Serhan Asker, “Başkan Tuttuğunu koparan birisi. Meclis toplantıları ekrana yansıyor. Mücadelesi güçlü bir kadın belediye başkanı var” ifadelerini kullandı. Hürriyet’e zorlanıyor musunuz? diye soran Asker’e Hürriyet, “Mecliste çoğunluğumuz yok. Hiçbir iş kolay değil. İhtiyaçlar çok. Hizmet alanı sonuçta. Çok çeşitli ihtiyaçlar var. Kazandıktan kısa bir süre sonra ekonomik krize ve pandemiye denk geldik. İster istemez hizmet konusunda zorladı. Mecliste çoğunluğun olmaması ile birlikte bu zorluk 2 kat 3 kat arttı. Çıkan engeller nedeni ile ister istemez yolumuzu uzatıyor. Sorunları bir şekilde çözüyoruz. Çözerken de zamanımızı alan ve daha fazla kaynak hazırlamamıza neden olan olaylar oluyor. Aşıyoruz. Bir şekilde aşmaya çalışıyoruz” şeklinde cevap verdi.

LEYLA ATAKAN FİLMİ GALASI 10 ŞUBAT’TA

Leyla Atakan’ı da anlatan Başkan Hürriyet, “Çok kıymetli bir yönetici. Yıllar öne Türkiye’de serbest seçi ile seçilmiş Türkiye’de ilk kadın il Belediye Başkanı. İzmit’in belediye başkanı. 1968 yılı. Zorlu yıllar. CHP’den aday gösterilmiş. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nin bile bir kadın adayla kazabilir miyiz* diye tereddüt ettiği bir dönem. Yıllar öncesinde ocak başkanı olmuş. Kocaeli’de kadın il başkanı oluyor. Öyle bir seçim kampanyası yürütüyor ki. Sokak sokak geziyor. Evlere mektuplar gönderiyor. Video ve ses kayıtları alıp arabalarla sokak sokak gezerek dinletiyor. Vaatlerini anlatıyor. Sizleri pişman ettirmeyeceğim diyor. Ben de varım diyen kadınlara cesaret kazandırıyor. Ölümsüz eserler bırakıyor. Bunlardan biri de Kocaeli Fuarı. Bizler de onun hayatını filme çektik. Bir filme anlatalım dedik. Çok kıymetli bir film oldu. Birçok festivalde yayınlandı. 5 ayrı ödül aldık. Halkın Leyla Abla dediği çok önemli bir isim. Ölüm yıldönümünde Gala yapmayı düşünüyoruz. 10 Şubat akşamı.İzmit unutmaz. Onun yaptıklarını unutturmayacağız” dedi.

“KOCAELİ’NİN DAHA İYİ YÖNETİLMEYE İHTİYACI VAR”

Serhat Asker, “O zaman Leyla Atakan’ın yapamadıklarını siz yaparsınız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olursunuz. Onun hayata geçirmediği felsefeyi yeniye getirirsiniz. Kocaeli’nin daha iyi yönetilmeye ihtiyacı vardır. Meclis çoğunluğunu da alırsınız” dedi. Hürriyet ise, “Kısmet” ve “Hayırlısı” şeklinde cevap verdi. Asker konuşmasının devamında Başkan Hürriyet’e Kocaeli Fuarını sordu. Fuarın çok uzun yıllar atıl bırakıldığını ifade eden Hürriyet, “Unutulmaya yüz tutmuş bir hale geldi. Sonra da Millet Bahçesi adı altında bir ihale yaptılar. Orası bu kentin hafızası. O dönemin içerisinde çok katkısı olan bir fuar. Fuarcılık bir ekonomik değer yaratır. Orası zamanında bataklıktı. Leyla Atakan ve arkadaşları Fuarcılığı ön görerek orayı kurutup 46 gün gibi kısa bir sürede bitiriliyor. Orası şimdi yıkıldı. İzmit merkezinde kalan tek yeşil alandır. Kendini markalaştırmış bir fuardır. Çevre illerden de çok kişiyi ağırladı. 2004’ten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oraya birimlerini taşıdı. İdari ofisler yaptı. Bir süre sonra da bakımsız bıraktılar” dedi.

“HALK EVİ BİNASI DA ÇÜRÜTÜLMEYE TERK EDİLDİ”

SEKA Kağıt Fabrikasının hazin sonundan bahseden Hürriyet, “Yeni bir gündemimiz daha var. Dün değerli büyüğüm Mustafa Küpçü aradı. Önemli bir bilgi verdi. O döne SEKA açıldıktan sonra Sekalıların kurmuş olduğu musiki derneği var. O dernek ilk konserini Cumhuriyetin önemli eserlerinden biri Halk Evi’nde verdi. Şimdi o halk evi binası çürümeye terk edildi. Yıllarca restore edilmedi. 4 kere ihalesi iptal edildi. En son valilik ihale yaptı yine katılan olmadı. Valilikten istedik. Oranın bakımını yapalım dedik. Kente kazandıralım dedik. Yazımızı yazdık bekliyoruz” dedi.

“3 BİN YILLIK TARİHİMİZ VAR”

Çukurbağ çalışmalarını da anlatan. Hürriyet, “Hiçbir kete nasip olmayan 3 bin yıllık bir tarihimiz var. Laikliğin temeli kabul edilen ilk hoşgörü fermanı da burada yayınlanmıştı. Dünya üzerinde 45 kente adını vermiş Santa Barbara İzmitlidir. Denizcilerin ve madencilerin azizesi olarak kabul ediliyor. Nikomedia’dan İzmit’e diyerek 3 bin yıllık tarihi anlatmaya çalışıyoruz” dedi. İkram edilen pancarlı pide ile ilgili bilgi veren Hürriyet,“Göreve geldiğimizde işletmelerimiz yoktu. Vatanda uygun ve kaliteli hizmet sunacağımız bir mekan yoktu. Düşük kira bedellerine tanıdıklarına bazı yerler verilmiş. İhaleler bittiğinde kendimiz sosyal tesis adı altında işletmeler açtık. Bütün fiyatlarımız uygun. Kentimizin lezzetlerini uygun fiyata insanlara sunuyoruz. Aylık 4 bin lira kira aldığımız yerler en kötü gününde 20 bin lira ciro yapar hale geldi. Kentimizin gastrosunu tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.