Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

İŞTE İLK 11:
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
3. YALÇIN KILINÇ
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
FETHİYESPOR
1. MURAT DEMİR
5. ŞAHAN AKYÜZ
4. TAHA CAN VELİOĞLU
7. RIDVAN TÜRKER
8. SELİM KAYACI
28. BERKİN TAŞKIN
17. BURAK BAŞKAYA
21. OKTAY BALCI
11. AYKUT ULUÇ
33. SELÇUK ALİBAZ
69. SELÇUK HAKALMAZ
Yedekler
97. ENES FİDAYEO
3. DOĞAN CAN KILIÇ
9. MUSTAFA APARDI
23. BURAK ÖZDUMAN
12. İLYAS YILMAZER
26. HALİL KÖÇER
25. OĞUZHAN BAYRAM
41. ONUR TAHA TAKIR
48. CİHAN KAZAN
99. HANİFİ ÖZKÖK
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.