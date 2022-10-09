KOTO meclis başkanlığı için bu üç isim ön planda

Kocaeli Ticaret Odası ( KOTO) komite seçimleri önceki gün (Cumartesi) oda binasında yapıldı. Mevcut Başkan Necmi Bulut, 25 komitenin tamamında liste çıkarırken İbrahim Bıyıklı 13 komitede liste, bağımsızlar ise 4 komitede liste çıkardı. Bulut, 25 komiteden 25’ini alarak yeniden başkan seçildi. Bulut’un rakibi Başkan adayı Bıyıklı ise sıfır çekti. Toplam 3 bin 679 oyun kullanıldığı seçimde Bulut’un mavi listesi 3 bin 34 oy aldı. Rakibi Bıyıklı ise sarı listesi ile 538 oy alabildi. Bağımsızlar olarak seçime dahil olan beyaz liste ise 107 oy alabildi. Geçersiz oy 20 olarak belirlendi.

3 İSİM ÖN PLANDA

Komite seçimlerinden sonra gözler meclis başkanının kim olacağına çevrildi. Mevcut KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan son meclis toplantısında, “Aday değilim. Ne meclise ne komiteye ne başkanlığa. Ekip arkadaşlarımla konuştum, ortak bir karar aldık. Komiteler dahil olmak üzere hiçbir yere aday değilim” ifadelerini kullanmıştı. Kulislerden edinilen bilgilere göre meclis başkanlığı için; 11. Meslek Komitesi’nden Hüseyin Gezer (Anadolu Eczanesi), 12. Meslek Komitesi’nden Volkan Yılmaz (Kocaeli Yılmazlar Oto), 16. Meslek Komitesi’nden Yaşar Can (Özcan Pişmaniye) isimleri öne çıktı.

“KOTO TARİHİNDE BİR İLK”

Seçim sonucunu ve meclis başkanlığı hakkında gazetemize konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “KOTO tarihinden ilk defa cumartesi günü yapılan bir seçimde yüzde 52’nin üzerinde bir katılım olması bizi hem heyecanlandırdı hem mutlu etti. Yağmurlu bir günde yanımızda olan tüm katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“15 GÜN İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK”

Açıklamasını sürdüren Başkan Bulut, “Şimdi merak edilen konu meclis toplantısının ne zaman yapılacağı ve meclis başkanının kim olacağı. 15 gün içerisinde yönetim kurulunu oluşturup meclis toplantımızı yapıp ardından meclis başkanımızı belirlemiş olacağız. Bu konuda öncelikle şunu söylemek istiyorum:Ben 75 meclis üyesinden biriyim ve benim tek istediğim, kim seçilirse seçilsin tüm üyelerimizin seçilen meclis başkanının yanında yer almasıdır” ifadelerini kullandı.