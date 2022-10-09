09 Eki 2022 - 14:51- Ekonomi G: 09 Eki 2022 - 14:53

Borcunu ödeyen kara listeden çıkacak

Meclis gündemindeki torba kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor. Kredi, kredi kartı ya da çek, senet borcunu yasada belirlenen tarihlerde kapatan ya da yapılandıranlar kara listeden çıkacak.
Borcunu ödeyen kara listeden çıkacak mask

Çalışanlardan, öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba kanun teklifinin Meclis görüşmeleri bu hafta başlıyor. Bu kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor. Yapılan hesaplamalara göre sicil affıyla yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek. Bu kayıtlar kredi derecelendirmesi, çek defteri verilmesi gibi işlemlerde olumsuz etki yaratamayacak. Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek. Bu kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi ya da yapılandırması gerekiyor.

09 Eki 2022 - 14:51 - Ekonomi

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