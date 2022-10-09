Çalışanlardan, öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba kanun teklifinin Meclis görüşmeleri bu hafta başlıyor. Bu kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor. Yapılan hesaplamalara göre sicil affıyla yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek. Bu kayıtlar kredi derecelendirmesi, çek defteri verilmesi gibi işlemlerde olumsuz etki yaratamayacak. Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek. Bu kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi ya da yapılandırması gerekiyor.
09 Eki 2022 - 14:51- Ekonomi Güncelleme: 09 Eki 2022 - 14:53
Borcunu ödeyen kara listeden çıkacak
Meclis gündemindeki torba kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor. Kredi, kredi kartı ya da çek, senet borcunu yasada belirlenen tarihlerde kapatan ya da yapılandıranlar kara listeden çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.