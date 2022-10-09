09 Eki 2022 - 14:54- Asayiş G: 09 Eki 2022 - 14:57

184 göçmen yakalandı

Kocaeli'de yakalanan 184 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
184 göçmen yakalandı mask

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 184 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

09 Eki 2022 - 14:54 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - bir sınırlara sahip çıkılamıyor adamlar kocaeliye kadar gelinceye kadar çoğu anadoluda kalıyordur. bu geri gönderilenler içinde bu fakir halkın parası kullanılıyor . bir pitbull sorununa çare bulamayan idareden de fazla bir şey zaten beklenmez . halkına yasak koymaktan başka.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ekim 15:49
01

Beka Beka - Seçim eli kulağında geç kalmasalar bari umut yok. Tek umudumuz SURİYELİ VE AFGAN KARDEŞLERİMİZ...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ekim 15:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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