184 göçmen yakalandı

erol demirbek TÜRK - bir sınırlara sahip çıkılamıyor adamlar kocaeliye kadar gelinceye kadar çoğu anadoluda kalıyordur. bu geri gönderilenler içinde bu fakir halkın parası kullanılıyor . bir pitbull sorununa çare bulamayan idareden de fazla bir şey zaten beklenmez . halkına yasak koymaktan başka.