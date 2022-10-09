09 Eki 2022 - 15:55- Ekonomi G: 09 Eki 2022 - 15:57

SEDAŞ’a şikayetler yüzde 16 oranında azaldı

SEDAŞ, Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli’deki yatırımlarını karşılamaya devam ediyor. SEDAŞ’ın bir sene içinde hızla tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sayesinde, kent genelindeki müşteri şikayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalma gösterirken müşteri memnuniyet seviyesinin ise artırıldığı öğrenildi
SEDAŞ’a şikayetler yüzde 16 oranında azaldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki yatırım projelerini hızla tamamlıyor. Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Kocaeli’ndeki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmaları ile kentin yükselen enerji ihtiyacı karşılanıyor. İl merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerin tamamında hayata geçirilen çalışmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde de ilerleme sağlanıyor.

SEDAŞ EKİPLERİ 290 KM’LİK HAVAİ HAT ÇEKTİ

SEDAŞ ekipleri, Kocaeli’nde bir yılda direk, kabin, armatür, şebeke ve trafo postası montajları ile ek tesis çalışmaları gerçekleştirdi. Günün her saati görev başında olan ekipler, kentin tümünde 290 km uzunlukta havai hat çekerken yapımı biten yer altı hattın uzunluğu ise 70 km’ye çıktı. Ayrıca 9.346 direk, 7.281 armatür, 92 trafo postası ve 33 mono blok kabinin montajları da kısa sürede tamamlandı. Öte yandan, şehrin her noktasından enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 650’ye yakınmüşteriye ait tesis çalışmaları hızla tamamlanırken resmî kurumlar ve müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri de karşılandı.

ŞİKAYETLER YÜZDE 16 ORANINDA AZALDI

SEDAŞ’ın Kocaeli’nde yürüttüğü bakım çalışmaları kapsamında ise 87 km’lik alçak gerilim havai hattı, 6,5 km uzunluktaki orta gerilim şebekesi, 2,2 km yer altı şebekesi ve 1,5 km aydınlatma şebekesi yenilendi. Kullanımdaki armatürler bakıma alınırken tamamı yeni olmak üzere 2.026 direk ve 1.279 armatür takıldı. Damga ayar sürelerinin dolduğu tespit edilen 34 binden fazla elektrik sayacı da yenisiyle değiştirilip yıl boyu ölçü devre kontrolleri yapıldı.SEDAŞ’ın bir sene içinde hızla tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sayesinde, kent genelindeki müşteri şikayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalmagösterirken, müşteri memnuniyet seviyesi artırıldı. 

# elektrik, Sakarya

09 Eki 2022 - 15:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Motorine bir zam daha geliyor mask
Motorine bir zam daha geliyor
İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi mask
İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi
‘Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz’ mask
‘Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz’
Adıgüzel: Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi mask
Adıgüzel: Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi
Türkiye ceple konuşmada Avrupa’da birinci sırada mask
Türkiye ceple konuşmada Avrupa’da birinci sırada
“Et ve süt sektöründe sıkıntılar yaşanıyor” mask
“Et ve süt sektöründe sıkıntılar yaşanıyor”
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL