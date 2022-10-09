Dünyanın dört bir yanından gelip Başiskele’de buluştular

Başiskele Kaymakamlığı, BATOR (Evde Yemek Yaparak Sağlıklı Beslenme) projesi çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. İtalya, Yunanistan, Polonya, Cezayir ve Gana’dan gelen 6 katılımcı için atölye çalışması gerçekleştirildi. Başiskele’de düzenlenen çalışmaya Başiskele Kaymakamlığı Proje Direktörü Emin Öztürk de katıldı.
AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ
“Geleneksel Pişirme Yöntemleri” adı verilen atölye çalışmasında tarhana, yayla çorbası, börek, kısır, güllaç, irmik helvası, ekşi mayalı ekmek, simit, pişmaniye, dolma ve yaprak sarması gibi Türk mutfağının önemli lezzetlerinin nasıl pişirildiği, yabancı katılımcılara öğretildi. Bu proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımasıyla da ön plana çıktı. Gelen katılımcıların masraflarını Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Önümüzdeki sene projenin geliştirilmiş bir şekilde yeniden organize edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.