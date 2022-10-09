Sağlam: İbadeti bir yere bağlayarak yönetmenin anlamı yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda yaptığı açıklamada “Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘ Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kuruyoruz. Cemevleri giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki tüm sorunlar çözülecek” demişti.Erdoğan’ın müjde diye duyurduğu açıklamanın ardından 7 Alevi Konfederasyonu ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklama, “Canlarımızı davamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Devlet sorumluluğundan yine kaçmıştır” ifadelerine de yer verildi.

“ORTAK AÇIKLAMALARI PAYLAŞTIK”

Alevi Konfederasyonlarının ortak açıklamasını desteklediklerini ifade eden Kocaeli Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Birol Sağlam, “Genel merkez konu ile ilgili ortak bir açıklama kararı aldı. Ortak açıklamaları paylaştık. Uzun yıllardır bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Cemevlerinin yasal statüsünün anayasal güvence altında alınması ile alakalı çalışmalarımız her zaman devam etti. Yasal statü altına alınmaması birçok şeyi doğurur” dedi.

“BİR BAKANLIK TALEBİMİZ YOK”

Alevi vatandaşlarımız ibadetlerini Cemevleri’nde gerçekleştiriyor. Cami, sinagog ve Havra bunlar nasıl anayasal çerçevede belirtilmişse cemevlerinin de eşit yurttaşlık temeline aynı eksende değerlendirilmesi gerekiyor. Konfederasyonlar tarafından yapılan açıklamada da bu vurgulanıyor. Açıkçası devletten beklediğimiz şey Alevilerin ibadetlerini kamusal haklardan da faydalanarak anayasal güven altına alındığı bir ortamda yapılması. Bir bakanlık açılsınya da Diyanet benzeri bir yapı kurulsun gibi bir talebimiz yok. İbadeti gerçekleştiren vatandaş ibadetini kendisi yaşar. Bunu bir yere bağlayarak yönetmenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.