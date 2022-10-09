Batıda gol düellosu Kocaelispor’un! “4-3”

Kocaelispor sezonun 9. maçında Fethiyespor’u konuk etti. Şehrin batı kanadında, Darıca İlçe Stadı’ndaki mücadelede tam 7 gol vardı. Muğla ekibini Samed Ali’nin 2, Okan ve Tayfun’un golleri ile 4-3 kazanan yeşil siyahlılar 9. maç sonunda puanını 21’e çıkardı. Duble yapan Samed Ali ligdeki gol sayısını 5’e çıkarırken maç içinde Yalçın ile çarpışan ve başına aldığı darbe ile sakatlanan Mehmet Taş, Konak Hastanesi’ne götürüldü. Kocaelispor cumartesi mesaisinde 1461 Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak.

KLASİK KADRO SAHADA

Kocaelispor beklenen kadro ile sahaya çıktı. Kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Mehmet Taş, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini aldı. Kocaelispor maça çok iyi başladı ve ilk 10 dakika içinde 2 gol birden buldu.

MÜTHİŞ BAŞLADIK

2. dakikada Tayfun’un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samed Ali boş kaldı ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. “1-0” 8’de Kocaelispor’un kullandığı köşe vuruşunda, Tayfun topu ortaladı, Samed Ali sektirdi, altı pasta boşta kalan Okan nefis bir voleyle skoru 2-0’a getirdi.

PENALTIDAN 2 GOL YEDİK

16’da ceza sahası içerisinde uzaklaşmayan topta Oktay Balcı vurdu top Atila’nın koluna çarptı. Hakem tereddütsüz penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Burak Başkaya topu ve kaleci Gökhan’ı ayrı köşelere yolladı. “1-2” 28’de Fethiyespor’da günün etkili isimlerinden Selim Kayacı ceza alanına girdi ve Mehmet Yılmaz rakibini düşürünce hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Yine Burak Başkaya kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru eşitledi. “2-2”

GÖKHAN 90’DAN ALDI, TAYFUN RÖVEŞATA İLE ATTI

Dk.45+2’de Beykan Şimşek çizgiye yakın sol kanattan aldığı topla rakibini geçip ceza sahasına girdi. Altı pasa çıkarttığı topa hareketlenen Kocaelispor’da günün en verimli ismi Samed Ali tek vuruşla ilk yarının skorunu belirledi. “3-2” İkinci yarıda Fethiye iki net gol kaçırdı. 62’de Oktay Balcı’nın şutunda top direkten döndü, 67’de kaleci Gökhan, Selim’in şutunda topu 90’dan çıkardı. 77’de Fethiye’de Burak net gol kaçırdı, 82’de ise Tayfun’un nefis röveşata golü geldi. “4-2”

SIRADAKİ RAKİP 1461 TRABZON

3 dakika sonra direkten dönen topu Mustafa röveşata ile ağlara gönderdi ve skor 4-3’e geldi. Kalan süre gerilim filmi şeklinde geçti ve skoru korumasını bilen yeşil siyahlılar maçı 4-3 kazandı ve üst üste dördüncü galibiyetine imza attı. 9 maçında altıncı galibiyetini elde eden Kocaelispor 10. haftada cumartesi günü deplasmanda 1461 Trabzon’u konuk edecek.

Erdem ÖVÜÇ – Mert Cengiz – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 4

FETHİYESPOR: 3

STAT: Darıca İlçe

HAKEMLER: Murat Türkoğlu*, Ömer Lütfü Aydın*, Metin Yalçın*

KOCAELİSPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

5 DIOGO ÖZÇAKMAK***

6 MEHMET TAŞ***

(Dk.90+3: MESUT CAN?)

8 YUSUF CİHAT ÇELİK***

(Dk.87: YALÇIN KILINÇ?)

9 OKAN EKEN****

10 TAYFUN AYDOĞAN****

14 İLYAS KUBİLAY***

(Dk.72: YİĞİTALİ BAYRAK**)

19 ATİLA TURAN***

32 MEHMET YILMAZ***

77 SAMED ALİ KAYA****

80 BEYKAN ŞİMŞEK***

(Dk.72: CEM EKİNCİ**)

YEDEKLER

17 İSMET Y.ĞULLARI

4 ALPAY ÇELEBİ

11 HAZARHAN KARACA

20 MEHMET SAK

22 BEDİRHAN YILDIZ

48 MERTAN CANER

FETHİYESPOR

1 MURAT DEMİR**

5 ŞAHAN AKYÜZ***

4 TAHA CAN VELİOĞLU**

(Dk.46: DOĞAN CAN KILIÇ**)

7 RIDVAN TÜRKER***

8 SELİM KAYACI****

28 BERKİN TAŞKIN**

(Dk. 61: BURAK ÖZDUMAN**)

17 BURAK BAŞKAYA***

21 OKTAY BALCI***

11 AYKUT ULUÇ**

(Dk.76: MUSTAFA APARDI**)

33 SELÇUK ALİBAZ****

(Dk.88: ONUR TAHA?)

69 SELÇUK HAKALMAZ**

YEDEKLER

97 ENES FİDAYEO

12 İLYAS YILMAZER

26 HALİL KÖÇER

25 OĞUZHAN BAYRAM

48 CİHAN KAZAN

99 HANİFİ ÖZKÖK

SARI KARTLAR: Dk.16:Atila Turan, Dk.89 Okan Eken (Kocaelispor) Dk.1 Rıdvan, Dk. 24 Selçuk, Dk.27: Burak (Fethiyespor)

GOLLER: Dk. 2 ve 45+2 Samed Ali, Dk.8: Okan Eken, Dk.82 Tayfun Aydoğan (Kocaelispor), Dk.16 ve 28 (P) Burak Başkaya, Dk.85: Mustafa Apardı (Fethiyespor)