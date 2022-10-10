Engin Koyun: Çok değerli bir galibiyetti

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun alınan 3 puanı değerlendirdi. Değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Engin Koyun, 1461 Trabzon maçını da kazanıp liderliği ellerine geçirmek istediklerini belirtti.
2. LİG ZOR BİR LİG
Üst sıralardaki Buca ve İskenderun’un puan kaybetmesinin de iyi olduğuna vurgu yapan Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Sadece Fethiye maçı değil, tüm maçlar gergin ve stresli geçiyor. Bu ligin doğasında bu var. Hiçbir takım da sana kolay kolay teslim olmuyor. Biz Kocaelispor olduğumuz için rakipler bize ayrı motive oluyor. Fethiye de bu bilinçle sahaya çıktı.
LİDER OLMAK İSTİYORUZ
Öne geçtik, yakalandık, maçın sonunda da biraz heyecanlandık ancak maçı kazanmasını bildik. Aldığımız galibiyetten ötürü tüm teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutlarım. Rakiplerin puan kaybetmesi de çok iyi oldu. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Cumartesi günü nasip olursa 1461 Trabzon engelini aşıp aynı akşam liderliği alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.