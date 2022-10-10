Bıyıklı’dan 25-0 açıklaması! “Bu sonucun en büyük payı benim”

Kocaeli Ticaret Odası ( KOTO) Komite ve meclis üyeleri seçimi geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti. Toplam 25 komitede gerçekleşen seçimlerin galibi Necmi Bulut’un destek verdiği mavi listeler oldu. Bulut’un en güçlü rakibi olan İbrahim Bıyıklı sarı liste ile girdiği komite seçimlerinde hiçbir komitede kazanamadı. Seçimlerde büyük hezimete uğrayan Bıyıklı 25-0 ile sonuçlanan seçimler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uzun süre seçim çalışması yürüten Bıyıklı kendini yeterince anlatamadığını belirterek yenilginin bütün sorumluluğunu üstlendi.

“DURUMUN BİZE ÖĞRETTİKLERİNİ KAZANÇ HANEMİZE YAZDIK”

İbrahim Bıyıklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “KOTO’muzun değerli üyeleri; takip ettiğiniz üzere Kocaeli Ticaret Odamızın Meclis üyelikleri için seçimler yapılmıştır. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; saha çalışmalarımız, ürettiğimiz projeler, bizlerin çabaları ve inancımız maalesef seçilebilmek için yeterli oyu almamıza olanak sağlayamamıştır. Beklentimizden oldukça uzağa düşmüş olduğumuz açıktır. Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamamamızdaki en büyük payı ve eleştiriyi İbrahim Bıyıklı olarak ben kendi üzerime almak isterim. Sonuçta bizler, kader ve kazaya inanmış insanlarız. İlk bakışta başarı sağlayamamış gibi görünsek de içinde bulunduğumuz durumun bize öğrettiklerini kazanç hanemize yazdık.

“ARZU ETMEDİĞİM SONUÇ”

İbrahim Bıyıklı olarak kampanyamız sürecince bizlere inanan, destek olan ve oy veren herkese özellikle şükranlarımı sunmak isterim. Kendilerine ulaşamadığım, ulaşmış olsam da kendimi büyük ihtimalle yeterince anlatamadığım ve bu nedenle bizlere destek vermeyen üyelerimize de eksiklerimizi gösterdikleri için teşekkür ederim. Benim için önemli olan sizlerin yanında ve yarışta olmaktı. Arzu etmediğim birtakım uygulamalarla ve sonuçla karşılaşmış olsam da kurulu düzeni heyecanlandırmış ve harekete geçirmiş olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçların herkese hayırlı olmasını, oluşacak yönetimin Kocaeli ticaretine ve üyelerimize önemli katkılar sağlamasını diler, kamuoyunu ve üyelerimizi yürekten selamlarım.”