Bu eğitimler iş arayanlara yol gösterecek

Gölcük Belediyesi, bireylerin iş arama ve başvuru süreçlerine etkin katılımlarının ve doğru kariyer planı oluşturmalarının sağlanması amacıyla Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama Eğitimleri gerçekleştirecek. "Kendimi Tanıyorum Mesleğimi Seçiyorum" projesi çerçevesinde düzenlenecek eğitimde, iş arama sürecinde olan bireylere hedeflerine ulaşmalarına yardım edecek ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak bilgiler, uzman tarafından aktarılacak.
Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında 26 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama Eğitimlerinde Milliyet Gazetesi Yazarı, İnsan Kaynakları Danışmanı ve İşe Alım Uzmanı Esra Kemer, katılımcılarla bir araya gelecek. Eğitimlere katılan bireyler, iş arama süreçleri, CV hazırlama teknikleri, mülakatların püf noktaları, referans seçim önerileri ve kendini geliştirme yöntemleri gibi birçok konuda daha sağlıklı bilginin sahibi olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.