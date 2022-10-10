10 Eki 2022 - 12:29- Eğitim G: 10 Eki 2022 - 12:30

Bu eğitimler iş arayanlara yol gösterecek

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama Eğitimleri, iş arayan ve kendini geliştirme hedefi olan bireylere yol gösterecek.

Gölcük Belediyesi, bireylerin iş arama ve başvuru süreçlerine etkin katılımlarının ve doğru kariyer planı oluşturmalarının sağlanması amacıyla Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama Eğitimleri gerçekleştirecek. "Kendimi Tanıyorum Mesleğimi Seçiyorum" projesi çerçevesinde düzenlenecek eğitimde, iş arama sürecinde olan bireylere hedeflerine ulaşmalarına yardım edecek ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak bilgiler, uzman tarafından aktarılacak.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında 26 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama Eğitimlerinde Milliyet Gazetesi Yazarı, İnsan Kaynakları Danışmanı ve İşe Alım Uzmanı Esra Kemer, katılımcılarla bir araya gelecek. Eğitimlere katılan bireyler, iş arama süreçleri, CV hazırlama teknikleri, mülakatların püf noktaları, referans seçim önerileri ve kendini geliştirme yöntemleri gibi birçok konuda daha sağlıklı bilginin sahibi olacak.

10 Eki 2022 - 12:29 İHA Kocaeli- Eğitim

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