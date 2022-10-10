Kocaeli baştan başa temizleniyor

Büyükşehir ekipleri, D-100 ve D-130 Karayolları başta olmak üzere şehir genelindeki cadde, durak, üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yol temizliği yapan ekipler, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. 15 araç ve 20 personelden oluşan ekipler, D-100 Karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler, İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 Karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ekipler, D-100 ve D-130 Karayolu üzeri, cadde ve sokaklardaki durak kabinlerini silerek temizliyor.