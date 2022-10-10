Büyükşehir ekipleri, D-100 ve D-130 Karayolları başta olmak üzere şehir genelindeki cadde, durak, üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yol temizliği yapan ekipler, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. 15 araç ve 20 personelden oluşan ekipler, D-100 Karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler, İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 Karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ekipler, D-100 ve D-130 Karayolu üzeri, cadde ve sokaklardaki durak kabinlerini silerek temizliyor.
10 Eki 2022 - 12:29- Gündem Güncelleme: 10 Eki 2022 - 12:30
Kocaeli baştan başa temizleniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere şehir genelindeki cadde, durak ve üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Tramvay seferleri bitikten sonra tramvay yolu güzergahı da özel yol süpürme aracı ile her gece temizleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.