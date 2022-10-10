10 Eki 2022 - 12:30- Gündem G: 10 Eki 2022 - 12:31

Başkan Kocaman: "Doğaya ve ekonomimize katkıda bulunacağız"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ek hizmet binamızın aktif hale gelmesi ile birçok yönden tasarruf ederek doğaya ve ekonomimize katkıda bulunacağız" dedi.
Başkan Kocaman: "Doğaya ve ekonomimize katkıda bulunacağız" mask
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Kartepe Belediyesi ek hizmet binası 2 bin 405 metrekare alanda hızla devam ediyor. Ek hizmet binasında Fen İşleri, Temizlik İşleri, İşletme, Etüt Proje ve Park Bahçeler Müdürlükleri hizmet verecek. Bu müdürlüklerin yer aldıkları garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınacak. Aynı zamanda ek hizmet binasının 40 bin metrekare açık alanı bulunuyor. Kartepe Belediyesi ek hizmet binasında toplantı salonları, teknik ofisler (müdür, personel ve saha amirleri çalışma odaları), bilgi işlem odası, iş yeri hekimi odası, depolar, çevre koruma birimi, atölye, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, arşiv, zabıta ve malzeme odası yer alacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, 5 müdürlüğün tek çatı altında toplanacağı ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Kocaman, "8 bin 500 metrekarelik yeni belediye ek hizmet binamızın aktif hale gelmesi ile hem müdürlüklerimiz arası operasyonel hızı artıracak hem de birçok yönden tasarruf ederek doğaya ve ekonomimize katkıda bulunacağız. Artık tamamlanma aşamasına geldiğimiz belediye ek hizmet binamız şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

# Araç, Kartepe, çevre, işçi

10 Eki 2022 - 12:30 İHA Kocaeli- Gündem

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