10 Eki 2022 - 12:32- Gündem G: 10 Eki 2022 - 12:33

"Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" programında aileler bilgilendirildi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" programında Mevlid-i Nebi Haftası’na özel konferans düzenlendi.
"Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" programında aileler bilgilendirildi mask
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Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmasında ailenin önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Ağırman, "Dünya hayatında ebedi cennetimizi kazanalım. Ebedi cenneti kazanmanın yolu, evden geçiyor. Evimiz, eşimiz ve çocuklarımızla beraber cennetlik olduğumuzu ispat edeceğiz" dedi. Program, Prof. Dr. Mustafa Ağırman’a hediye takdimi ile sona erdi.
# Vatandaşlar, AKP

10 Eki 2022 - 12:32 İHA Kocaeli- Gündem

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