İsmail Cem Cambaz: Oyunun hakkı 3 puandı, nasip olmadı

Belediye Derincespor Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz 1-1 sona eren Ağrı 1970 maçı ile ilgili olarak “Sezonun en iyi futbolunu oynadık, galibiyet nasip olmadı” dedi.

ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI

70 dakika boyunca rakibi kalelerine yaklaştırmadıklarının altını çizen başarılı teknik adam şu ifadelere yer verdi: Ağrı son 3 maçını kazanarak karşımıza çıktı. Tribünleri de doluydu. Maç boyunca geri adım atmadan bana göre sezonun en iyi oynayarak mücadele ettik. Ancak maçın hakemi kesinlikle iyi niyetli değildi. Daha 10. dakikada Mustafa hocayı tribüne gönderdi. Tribünden çok etkilendi ve rakibin her istediğini yerine getirdi. Bizim hakemi de yenmemiz gerekiyordu.

ÇATALCA MAÇINDA TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

İlk yarıda Efe’nin pasında Mehmet Tosun kafa ile golümüzü attı ancak 90. dakikada rakibimiz yay üzerinden çok güzel bir golle karşılık verdi. Açıkçası 70 dakika kalemize yaklaştırmadığımız rakibimizi bu oyunun ve mücadelenin ardından mağlup etmemiz gerekiyordu, nasip olmadı. Her zaman derim… 1, 0’dan büyüktür. Tüm futbolcu arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Çatalca maçında üst üste iki beraberliğimizi telafi etmek için elimizden geleni yapacağız.