Fırat Gül: İyi bir galibiyet oldu

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, yorucu geçen Pazarspor maçının ardından Fethiye karşısında da kazanmalarının önemli olduğunu ifade etti.
2-2’DEN SONRA BIRAKMADIK
Pazarspor maçında çok yorulmuştuk. Yürümenin bile zor olduğu bir zeminde takımımız 90 dakika mücadele etti ve 3 golle maçı kazandı. O maça bağlı bazı yorgunluklarımız oldu ve zaman zaman hatalar yaptık. Maç 2-2 olduktan sonra oyunu bırakmadık. Tekrar başladık ve geri dönmeyi başardık.
SAHAMIZA GEÇMEK İSTİYORUZ
Taraftarın gücünü bu maçta ilk kez çok fazla hissettik. Yeniden öne geçmemizde bunun etkisi büyük oldu. İstediğimiz zaman gol atacak güce sahip olduğumuzu göstermeye devam ettik. Çok gol kaçırdığımız maçların ardından da böyle gitmeyeceğinden bahsetmiştik. Bu yolda bu tür maçları kazanabilmek çok önemli. Taraftarımız bize inansın. Bir an önce kendi sahamıza geçmek istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.