Fırat Gül: İyi bir galibiyet oldu

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, yorucu geçen Pazarspor maçının ardından Fethiye karşısında da kazanmalarının önemli olduğunu ifade etti.

2-2’DEN SONRA BIRAKMADIK

Pazarspor maçında çok yorulmuştuk. Yürümenin bile zor olduğu bir zeminde takımımız 90 dakika mücadele etti ve 3 golle maçı kazandı. O maça bağlı bazı yorgunluklarımız oldu ve zaman zaman hatalar yaptık. Maç 2-2 olduktan sonra oyunu bırakmadık. Tekrar başladık ve geri dönmeyi başardık.

SAHAMIZA GEÇMEK İSTİYORUZ

Taraftarın gücünü bu maçta ilk kez çok fazla hissettik. Yeniden öne geçmemizde bunun etkisi büyük oldu. İstediğimiz zaman gol atacak güce sahip olduğumuzu göstermeye devam ettik. Çok gol kaçırdığımız maçların ardından da böyle gitmeyeceğinden bahsetmiştik. Bu yolda bu tür maçları kazanabilmek çok önemli. Taraftarımız bize inansın. Bir an önce kendi sahamıza geçmek istiyoruz.