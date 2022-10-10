Türkiye Şampiyonu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında, İzmir Çeşme Caddesi Urla Kalabak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Urla istikametine seyir halinde olan Mahmut Soysüllü (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarpınca, Soysüllü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Soysüllü'nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Spor camiası yasa boğuldu
Motosikletle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Mahmut Soysüllü'nün, geçen sene Haziran ayında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Genç Erkekler Full Contact dalı 81 kilogramda Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi. Urla Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün şampiyon kickboks sporcularından Mahmut Soysüllü, dün gece geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Bizim her sporcumuz kendi öz evladımızdan ayrı görmediğimiz için acımız büyüktür. Defin gün ve saatini ayrıca bildireceğim. Acım çok büyük. Oğluma Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ailesine ve bizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başımız sağ olsun” dedi.
İnceleme başlatıldı
Öte yandan, meydana gelen kazanın oluş nedeninin aydınlatılması için polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili Urla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.