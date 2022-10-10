10 Eki 2022 - 13:17- Spor G: 10 Eki 2022 - 13:20

Türkiye Şampiyonu trafik kazasında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sene Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan İzmirli sporcu Mahmut Soysüllü, Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Soysüllü'nün ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Türkiye Şampiyonu trafik kazasında hayatını kaybetti mask

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında, İzmir Çeşme Caddesi Urla Kalabak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Urla istikametine seyir halinde olan Mahmut Soysüllü (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarpınca, Soysüllü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Soysüllü'nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Spor camiası yasa boğuldu

Motosikletle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Mahmut Soysüllü'nün, geçen sene Haziran ayında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Genç Erkekler Full Contact dalı 81 kilogramda Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi. Urla Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün şampiyon kickboks sporcularından Mahmut Soysüllü, dün gece geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Bizim her sporcumuz kendi öz evladımızdan ayrı görmediğimiz için acımız büyüktür. Defin gün ve saatini ayrıca bildireceğim. Acım çok büyük. Oğluma Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ailesine ve bizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başımız sağ olsun” dedi.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan, meydana gelen kazanın oluş nedeninin aydınlatılması için polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili Urla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

# sağlık, kaza, polis, türkiye, genç

10 Eki 2022 - 13:17 - Spor

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