10 Eki 2022 - 13:43- Gündem G: 10 Eki 2022 - 13:44

İzmit Belediyesi okullarda geri  dönüşüm çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce okullarda yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında son olarak geri dönüşüme katkı sağlayan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne hediyeleri takdim edildi

İzmit Belediyesi okullarda geri  dönüşüm çalışmalarına devam ediyor mask

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarıyla okullarda öğrenciler geri dönüşüme teşvik ediliyor. Geri dönüşüme en çok katkı sağlayan okullarda öğrenciler için hediyeler takdim ediliyor. Bu kapsamda son olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, topladığı atıklar karşılığında 30 kişilik atölye malzemesinin sahibi oldu. 

BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNE HEDİYELERİ VERİLDİ

Her birinden 30 adet olmak üzere pense, kontrol kalemi, tornavida, alet çantası, eldiven ve gözlük gibi malzemeler okula teslim edildi. Hediye teslimini İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Havva Açıkgöz yaptı. Müdür Yardımcısı Selda Karakoç, Elektrik Elektronik Öğretmenleri Neslihan Yıldırım, Alper Döner, Cebrail Arın ve öğrenciler İzmit Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, elektrik, Atatürk

10 Eki 2022 - 13:43 - Gündem

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