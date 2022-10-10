10 Eki 2022 - 13:43- Gündem G: 10 Eki 2022 - 13:45

Vali Yavuz’dan HDP’ye tepki

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, PKK terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'li vekillere sert tepki göstererek batıyı referans almalarını söyledi

Vali Yavuz’dan HDP’ye tepki mask

PKK lideri Abdullah Öcalan'nın Suriye'den sınır dışı edilmesinin 23. yılında, süreci protesto etmek için “Özgürlüğe yürüyoruz” adıyla dün birçok ilde düzenlenen yürüyüşler, izinsiz oldukları gerekçesiyle polis müdahalesiyle sonlandı. Olaylarda polis ekipleri ile tartışan HDP'li vekillere bir tepki de Kocaeli Valisi Yavuz'dan geldi. Vali Yavuz yaptığı paylaşımda:” Demokratik Hukuk Devletinde, terör örgütü liderliğinden ve örgütün cinayetlerinden mahkum olmuş bir teröriste, legal olduğunu iddia eden bir siyasi parti sahip çıkamaz, özgürlük isteyemez! Her konuda Batı’yı referans alsınlar” dedi. 
# polis

10 Eki 2022 - 13:43 - Gündem

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