10 Eki 2022 - 13:45- Gündem G: 10 Eki 2022 - 13:47

Büyükakın: Türkiye, Türkiye’den büyüktür

STK temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Kadim medeniyetimizin tüm kültürlerini yaşatmak için Kocaeli’de ayrı bir çalışma yapıyoruz” dedi  

Büyükakın: Türkiye, Türkiye’den büyüktür mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Rumeli Türkleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve yönetimiyle makamında bir araya geldi. 20. Geleneksel Helva Şenliği için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Altintip, “Gelecek sene daha kapsamlı festival için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Geleneksel Helva Şenliği’nin Doğu Kışla Parkı'nda yapılmasının kent genelinde çok olumlu karşılandığı dile getirildi.

 

“FİZİKİ SINIRLARIMIZ BAŞKADIR, GÖNÜL SINIRLARIMIZ BAŞKADIR”

Görüşmeye dair bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “Bizlerin gönül coğrafyası o kadar geniş ki, biz 780 bin kilometrekareye sığamayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bu nedenle kadim medeniyetimizin tüm kültürlerini yaşatmak için Kocaeli’de ayrı bir çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

 

“VEFALI TÜRK GELDİ İFADESİNİ GURURLA DUYARSINIZ”

Bizim ecdadımızın tüm medeniyetlerinde, “Vefalı Türk geldi” diyerek karşılandığının altı da çizilen birliktelikte Başkan Büyükakın, “Ecdadımızın adım attığı yerlere gidin, orada Türkiye ile ne düşündüklerini sormanızı isterim. Suriye’ye, Irak’a, Kuzey Afrika’ya, Balkanlar'daki herhangi bir yere gidebilirsiniz. Hiç bir yerde sömürge, zulüm, katliam gibi ifadeleri duyamazsınız. Bunun tersine ‘Vefalı Türk geldi’ ifadesini gururla duyarsınız” şeklinde konuştu. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

 

# Tahir Büyükakın, türkiye, Büyükşehir Belediyesi

10 Eki 2022 - 13:45 - Gündem

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