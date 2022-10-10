İzmit Belediyesi ve KBFT ortaklığında ‘Işığın Peşinde’ Fotoğraf Sergisi bugün açılıyor

Kültür ve sanat kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmit Belediyesi, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu ile birlikte ‘Işığın Peşinde’ Fotoğraf Sergisini İzmitlilerle buluşturuyor. Serbest bir çalışma sonucunda 30 dernek üyesinin çeşitli ortamlarda çektiği fotoğraflardan oluştan serginin açılışı bu akşam saat 18.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.