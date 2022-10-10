Kültür ve sanat kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmit Belediyesi, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu ile birlikte ‘Işığın Peşinde’ Fotoğraf Sergisini İzmitlilerle buluşturuyor. Serbest bir çalışma sonucunda 30 dernek üyesinin çeşitli ortamlarda çektiği fotoğraflardan oluştan serginin açılışı bu akşam saat 18.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.
10 Eki 2022 - 13:46- Gündem Güncelleme: 10 Eki 2022 - 13:47
İzmit Belediyesi ve KBFT ortaklığında ‘Işığın Peşinde’ Fotoğraf Sergisi bugün açılıyor
İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu ortaklığıyla ‘Işığın Peşinde’ Fotoğraf Sergisi bu akşam saat 18.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.