Güngör Arslan'ı öldüren sanık: "Öldürmek için değil, korkutmak amacıyla gitmiştim"

Bir internet gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Ö., olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Burhan P., Can Y. Emrah Y., Ersin K., Ferhat Y., Hasan Emre Ç., Özgür T., Kadir Y. ve Ramiz S. isimli 10 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"BEN BİR HUKUKÇUYUM VE HUKUK KURALLARI GEREĞİ ADİL YARGILANMAK İSTİYORUM"

Olayla ilgili açılan davanın 2. duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, aileler ve geçen celse tahliye edilen Özgür T., Can Y., Kadir Y. ve Emrah Y. katıldı. Savunma yapan sanık Ersin K., "Hakkımda hiçbir somut delil olmamasına rağmen bu kadar süre tutukluyum. Olay günü ailemle vakit geçiriyordum, yerim belliydi. Bir kişiyle konuşmam yok. 8 aydır, 'Acaba birine imalı bir şey mi söyledim?' diye düşünüyorum ancak böyle bir şey yok. Birini korumak için aramızda bir kan bağı ya da dostluk olması lazım ancak o da yok. Ben sadece adil yargılanmak istiyorum. Aileme ve çevreme de söyledim. Hakkımda çıkan ya da çıkacak herhangi bir delil yok. Bir kişinin ölmesi sadece kendisinin ölmesi değildir, eşinin ölmesi, çocuğunun ölmesi, ailesinin ölmesidir. Benim gazeteciyi öldürtmem hayatın olağan akışına uygun mudur? Bunca süre cezaevindeyim, hakkımda birçok iftira atıldı. Benim saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyim yok. Cinayetle alakalı bir bilgim ve ilgim yok. 'Senin yüzünden' deniliyor benim yüzümdense neden benim haberim yok? Ben bir hukukçuyum ve hukuk kuralları gereği adil yargılanmak istiyorum" dedi.

"AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Güngör Arslan'ı öldüren Ramazan Ö. ise, "Aileye başsağlığı diliyorum. Ben olay yerine Güngör Arslan’ı öldürmeye gitmedim; korkutmak amacıyla gittim, pişmanım" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.