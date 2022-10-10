10 Eki 2022 - 14:07- Spor G: 10 Eki 2022 - 14:13

Mustafa Polat’ın oğluna araba çarptı
Mustafa Polat’ın oğluna araba çarptı mask

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’un cefakar ismi, Sportif Direktör Mustafa Polat, Ağrı’dayken aldığı haberle büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Polat’ın 8 yaşındaki oğlu Yusuf, sokak arasında köpekle oynarken yoluna karşısına geçmek istedi ve kendisine araç çaptı. Yusuf’un sağ ayağı bilek ve diz altından kırılırken, vücudunun belli bölgelerinde doku travmaları tespit edildi. Yusuf, Derince Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilirken sağlık durumu iyi olması çok sevindirdi. Yusuf’a geçmiş dileklerimizi gönderiyoruz.
# Araç, sağlık

10 Eki 2022 - 14:07 - Spor

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