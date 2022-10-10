Şehir hastanesi, 29 Ekim’e yetişecek mi?

2013 yılında ihalesi yapılan ve 2015 yılında inşaatı başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışı bir türlü yapılamadı. Gama ve Türkerler ortaklığında yapılan hastanenin inşaatı yaklaşık 7 yıldır devam ediyor. Daha önce 7 kez açılış tarihi ertelenen hastanenin en yakın zamanda açılması hedefleniyor. Son olarak yapılan açıklamada hastanenin 29 Ekim tarihine yetişeceği ifade edilmişti.

“BİR NEFES KADAR YAKIN”

2017 yılında teslim edilmesi planlanan hastanenin 350 milyon Euro’ya mal olması planlanıyordu. 5 yıldır yılan hikayesine dönen hastane için geçtiğimiz ağustos ayında Kocaeli Şehir Hastanesi Direktörü Osman Citti, “Açılış bir nefes kadar çok yakın. Bana kalsa bugün bile açmak isterim” ifadelerini kullanmıştı. Citti’nin açıklamaları sonrası hastanenin 29 Ekim tarihine yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu.

“BELKİ DE ERKEN AÇARIZ”

Gazetemizin Şehir Hastanesi’nin Cumhuriyet Bayramı’na yetişip yetişmeyeceği sorusunu yanıtlayan Hastane Direktörü Osman Citti, tarih vermeyeceğini ifade ederek ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Citti, “Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tarih vermeyeceğim. En kısa sürede açmayı planlıyoruz. 29 Ekim tarihi ile ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Belki de daha öncesinde açarız. Biz minimum erken sürede açmak için çabalıyoruz. Bütün bölümler tamamen açılacak. Elimizde net bir tarih yok. Açabileceğimiz en erken tarihte açmak istiyoruz” dedi.

HASTANE YOLU MUALLAK

Şehir Hastanesi çalışmalarında sona gelinirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hastane çevresinde çevre düzenlemesini tamamladı. Şehir Hastanesi ulaşım yolları ve kavşağının çevre düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Ancak hastaların ve çalışanların ulaşımını sağlayacak olan tramvay hattı çalışmalarındaki belirsizlik nedeni ile ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyor.