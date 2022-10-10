10 Eki 2022 - 21:00- Gündem G: 10 Eki 2022 - 15:02

Ulusoy, Makine İmalatçıları Sitesi’nin akıbeti hakkında konuştu

Makine İmalatçıları Sitesi hakkında gazetemize anlatan İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Çınar Ulusoy, yaklaşık 10 kişinin itirazı olduğunu belirtirken, “Bin 518 hisse vardı, üyelikten ayrılmak isteyenler oldu. Şu anda bin 430 hisse var. Yılbaşından itibaren herhalde orada ruhsat alabilir hale gelebileceğimizi düşünüyorum” dedi
Ulusoy, Makine İmalatçıları Sitesi’nin akıbeti hakkında konuştu mask
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İzmit Durhasan ve Solaklar Mahallesi sınırlarında yapılması planlanan Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi, 11 yıldır yapılmayı beklerken İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Çınar Ulusoy, proje ile ilgili son durumu gazetemize anlattı. İtirazlar olduğunu belirten Başkan Ulusoy, “Şuyulandırma askıya çıktığında sanırım hak sahibi olan yaklaşık 10 kişiden çeşitli itirazlar gelmiş. Belediyenin encümeni inceliyor şu anda. Onlara verecekleri cevaba göre süreç devam edecek. İtirazların gerekçeleri nedir, bunların haklılığı var mı, dikkate alınacak mı alınmayacak mı tarafı belediyenin işi olduğu için biz de o karar sürecinin oluşmasını bekliyoruz” dedi.

 

“ŞUYULANDIRMAYI DURDURMUYOR”

“İtiraz sonrası şuyulandırma devam ediyor mu?” sorusunu yanıtlayan Ulusoy, “Tabi ki edecek. Belki ufak tefek yer değişiklikleri yapacaklar, belki onları haklı görüp istedikleri talepleri verecekler, belki haksız görecekler. Bunların belirli prosedürleri var. Diyelim ki bir hak sahibi belediyeyle uzlaşamadı ve davacı oldu, belediyeden bu şuyulandırmayı durdurmuyor” ifadelerinde bulundu.

 

“İTİRAZ ETMEME KARARI ALDIK”

Ulusoy, “Belediyenin kooperatifimiz için düşündüğü arazilere itiraz etmiyoruz. O bölgede altyapı yatırımı en çok gerektiren yeri bize vermişler. En fazla eğimli olan bölümünü bize ayırmışlar. Bizim bu inşaat maliyetlerimizi çok yükseltecek fakat yine de süreç bitsin diye bizim açımızdan itiraz etmeme kararı aldık. Eğer itiraz olmasaydı biz şimdi oraya ruhsat almak için müracaat edebilecektik. İtiraz olduğu için 3-4 ay uzadı diye biliyorum. Bizi engelleyen bir şey işin sonunda olmayacak, bir yerde bitecek. O da yıl sonu diye tahmin ediyorum. Bin 518 hisse vardı, üyelikten ayrılmak isteyenler oldu. Şu anda bin 430 hisse var. Yılbaşından itibaren herhalde orada ruhsat alabilir hale gelebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

10 Eki 2022 - 21:00 - Gündem

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