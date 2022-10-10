10 Eki 2022 - 15:07- Ekonomi G: 10 Eki 2022 - 15:08

Mücevher sektörü 2023'te hedef büyüttü

İstanbul Mücevher Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk günden yoğun bir ilginin olduğunu belirten Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakı...
Mücevher sektörü 2023'te hedef büyüttü mask

İstanbul Mücevher Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. İlk günden yoğun bir ilginin olduğunu belirten Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, “Fuara ilk günden çok fazla ilgi vardı. Bu tarz fuarlar sektör için çok önemli. Hedefimiz 2023’te sektör olarak 8 milyar dolar ihracatı aşmak” dedi.

10 Eki 2022 - 15:07 - Ekonomi

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