Alışveriş merkezi kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Park AVM’de bulunan 75 adet işyeri ve 1 adet otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi doğrultusunda 5 yıllığına kiraya verilecek. İhale 19 Ekim 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda kapalı teklif usulü ile yapılacak. İhalede bir aylık muhammen bedel 1 milyon Türk Lirasıdır.