Şayir: Bağdat Caddesi ilçeye prestij katacak  

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Bağdat Caddesi esnafı ve vatandaşların ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Bağdat Caddesi’nin sil baştan yeniliyor. Tek yön uygulaması ile sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Dilovalılar’ın sesine kulak veren Başkan Şayir, ilçenin önemli caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nin Dilovası Belediyesi ile Kayapınar Mahallesi arasında kalan kısmını yeniden dizayn ediyor.
ÇİFT YÖN UYGULAMASI
Önceki gün çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şayir, esnafla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunurken, caddenin genişletilerek çift yön uygulamasına geçileceğini, alt yapısı tamamen biten caddenin genişletilerek üst yapısının da yeniden düzenleneceğini belirtti.
ŞAYİR SABIR İSTEDİ
Başkan Şayir, geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalar nedeniyle vatandaşların ve esnafı kısa bir süre rahatsızlık yaşayacaklarını söyleyerek “Vatandaşlarımıza ve esnafımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyorum. Çalışmaların bitmesi ile yenilenen caddemizin ilçemize prestij katacağını söylemek istiyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.