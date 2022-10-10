10 Eki 2022 - 15:08- Gündem G: 10 Eki 2022 - 15:10

Şayir: Bağdat Caddesi ilçeye prestij katacak  

Dilovası Belediyesi; Bağdat Caddesi’ni yeniden dizayn ediyor. Genişletilecek caddede tek yön olan trafik çift yön haline getirilirken, yeni üst yapı ve aydınlatmalar ile cadde daha prestijli hale dönüştürülecek.  

Şayir: Bağdat Caddesi ilçeye prestij katacak   mask

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Bağdat Caddesi esnafı ve vatandaşların ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Bağdat Caddesi’nin sil baştan yeniliyor.  Tek yön uygulaması ile sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Dilovalılar’ın sesine kulak veren Başkan Şayir, ilçenin önemli caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nin Dilovası Belediyesi ile Kayapınar Mahallesi arasında kalan kısmını yeniden dizayn ediyor.

ÇİFT YÖN UYGULAMASI

Önceki gün çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şayir, esnafla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunurken, caddenin genişletilerek çift yön uygulamasına geçileceğini, alt yapısı tamamen biten caddenin genişletilerek üst yapısının da yeniden düzenleneceğini belirtti.

ŞAYİR SABIR İSTEDİ

Başkan Şayir, geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalar nedeniyle vatandaşların ve esnafı kısa bir süre rahatsızlık yaşayacaklarını söyleyerek “Vatandaşlarımıza ve esnafımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyorum. Çalışmaların bitmesi ile yenilenen caddemizin ilçemize prestij katacağını söylemek istiyorum” dedi.
# Dilovası

10 Eki 2022 - 15:08 - Gündem

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