Alabora olan tekneye ulaşıldı! Acı bekleyiş devam ediyor

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kandıra Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay’dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamıyor.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin 36 saattir havadan ve karadan devam eden arama çalışmaları neticesinde alabora olan tekneye ulaşıldı. Tekenin içinde birinin olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Özcan Binay’ın ailesinin acılı bekleyişi ise devam ediyor.
Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kandıra Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay’dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.