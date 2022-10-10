İlçe derbisinde ağabey Gölcük kazandı: 2-1

Bölgesel Amatör Lig 13.Grup temsilcilerimiz Gölcükspor ve Harb-işspor derbi oynadı. Pazar günü Gölcük Şehir Stadında karşılaşan iki takımdan 2-1'lik skorla kazanan ağabey Gölcükspor oldu

GÖLCÜK’TE TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI…

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13.Grup temsilcilerimiz Gölcükspor ve kardeşi Harb-işspor, derbide karşılaştı. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında karşılıklı ataklar ve bol gol pozisyonları vardı. Ancak gol sesi çıkmadı. 76.dakikada Furkan Şahin'in golü ile 1-0 öne geçen Gölcükspor, ardından baskı kurarak 80.dakikada Cabir Coşar'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Harb-İşspor 90+3'de Gökhan'ın golüyle farkı bire indirdi ancak Kırmızı Siyahlılar, 2-1'lik skorla 3 puanı kazandı. Sıralamada puanını 4 yaparak, 6'ıncı basamağa yükseldi. Harb-İşspor bir puanla 11'inci sırada kaldı.

YUVACIK İSTEDİĞİNİ ALDI, HARBİŞ KÖTÜ DEĞİL…

Bu arada grubun diğer takımlarından Yuvacıkspor, Görükle deplasmanından puanla dönerken iki maçta da yenilgi almadı. Başiskele ekibi pazar günü, 2’de 2 yapan zirve ortağı Silivrispor’u konuk edecek. Gölcükspor karlyızsında da yenilgi lamasına rağmen mütevazı kadrosuna rağmen iyi oynayan Harbişspor ise son sıralara inerken, yine de umut veriyor. Harbiş de pazar günü Beylerbeyi’ni ağırlayacak ve üç hafta da üst üste Gölcük’te oynamış olacak. Gölcükspor ise Bayrampaşa Teknikspor’a konuk olacak ve bu maçta favori olarak sahaya çıkacak.