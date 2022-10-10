KSO'da yönetim ve meclis başkanı belli oldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen organ seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üye seçimleri, disiplin kurulu üye seçimleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delege seçimleri ile meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üye seçimleri yapıldı. Oda binasında gerçekleşen seçimler, 38 meslek grubundan meclise giren meclis üyelerinin meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyelerini seçmesi ile başladı. Seçimli toplantıyı meclisin en kıdemli üyesi Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Aşkın ile meclisin en genç üyesi Elbey Lojistik’ten Oğuzhan Ceylan yönetti. 77 meclis üyesinden 65’inin katılım gösterdiği seçimli toplantıyı açan Cahit Aşkın, yeni meclis divanı için KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından sunulan önergeyi meclis üyeleri ile paylaştı.

MECLİS BAŞKANLIĞINA HASAN TAHSİN TUĞRUL

Meclise sunulan tek önergede meclis başkanlığına Hasan Tahsin Tuğrul, meclis başkan yardımcılıklarına Mehmet Başol, Korkut Öz ve katip üyeliğine Başar İbrahim Başaran’ın isimleri önerildi. Kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılan seçimde önerilen isimler 65 meclis üyesinin oyu ile 9. dönem meclis divanı olarak seçildi. Böylece 3 dönemdir KSO Meclis Başkanlığı görevinden bulunan Hasan Tahsin Tuğrul 4. kez başkanlığa seçildi.

KADIN MECLİS ÜYESİ 6’YA ÇIKTI

Oy kullanma işleminin ardından yeni meclis divanı, toplantıyı yönetmek üzere Cahit Aşkın ve Oğuzhan Ceylan’dan devraldı. Kendilerini seçen meclis üyelerine teşekkür ederek söze başlayan KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, yeni dönemin şehrimize ve sanayimize hayırlı olmasını diledi, daha sonra sözü KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na bıraktı. Zeytinoğlu, meclis divanını kutlayarak başladığı sözlerine, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu dönem mecliste kadın sayısını yüzde 100 artırarak 3’ten 6’ya çıkardık. Kocaeli Sanayi Odası olarak amacımız bir aile olmak. Bunu da başardığımızı düşünüyor, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KSO BAŞKANLIĞINA AYHAN ZEYTİNOĞLU

Meclis divanının seçiminin ardından yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delege seçimlerine geçildi. İzmit Seçim Kurulu’nun gözetiminde kurulan tek sandıkta ve tek listeli gerçekleşen seçimde 66 Meclis Üyesi oy kullandı. Seçimlerde 3 dönemdir KSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ayhan Zeytinoğlu, 4. kez aynı göreve seçildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

-Ayhan Zeytinoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)- Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. A.Ş.

-Atalay Kaya- Kocaeli Kaya Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi

-Birol Bozkurt- Evren Zincir İmalat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

-Bora Ergene- Müpa Tarım ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi

-Çınar Ulusoy- Ulusoy Kağıt Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

-Güven Özyurt- Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi

- İbrahim Yelmenoğlu- Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi İzmit Rafineri Müdürlüğü

- İrfan Kanık- Öz Ka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

-Mehmet Ali Kartal- Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

-Şaban Kemal Saraç- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi

-Tekin Urhan - Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mert Pekdemir

Yakup Kadri Ekşi

Emre Açıldı

Murat Can

Fatih Haldız

Oğuzhan Ceylan

Onur Özcan

Mesut Baki Efe

Erdinç Küçükateş

Haluk İber

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

M.Şerif Kanık

Emin Cem Okçu

Yavuz Güneş

Sedat Açıldı

Yusuf Ziya Kasım

Mustafa Türker

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Ahmet Osman Dirlik

Oktay Duymaz

Necmi Gidici

Metin Türedi

Nuri Sinan

Celal Hülür

TOBB Asil Delegeleri

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Hasan Tahsin Tuğrul

Abdullah Çeker,

Ahmet Bayraktar,

Albert Saydam

Filiz Akkaş

Kubilay Kırman

Mert Pekdemir

Mustafa Böyet

Orhan Sarısüleyman

Osman Soybaş

Ömer Yavuz

Yakup Kadri Ekşi

TOBB Yedek Delege Üyeleri

Atıf Tunç Atıl

Sezen Tuğba Koç

Oktay Erişken

Taşkın Özkal

Burak Kasım

H.Sacit Ertuğ

Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu

Erhan Ör

İsmail Araç

A. Ördem Erdem

Mehmet Akif Kanık

Selçuk Aksoy

Sadi Akçelik

Evrim Hizaler

KOCAELİ SANAYİ ODASI 9. DÖNEM MECLİS ÜYELERİ

A.Ömer Erdem

Er Demtaş Makina Ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

A.Tunç Atıl

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Abdullah Çeker

Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi Gebze Şubesi

Ahmet Bayraktar

Farba Otomotiv Anonim Şirketi

Ahmet Sözer

Sözer Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Albert Saydam

Tekno Kauçuk Sanayi Anonim Şirketi

Alper Ayberk

Frito Lay Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İzmit Fabrikası

Anıl Ünan

Kalibre Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Atalay Kaya

Kocaeli Kaya Satış Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ayhan Ergenç

Er Kömür Pazarlama Madencilik Denizcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi-Gebze Şubesi

Ayhan Zeytinoğlu

Zeytinoğlu Yem Tarım Ve Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu

Systemair Hsk Havalandırma Endüstri Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi Dilovası Şubesi

Bahattin Ertuğ

Uzer Makina Ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi

Başar İbrahim Başaran

Kondaş Kondansatör Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Birol Bozkurt

Evren Zincir İmalat Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Bora Ergene

Müpa Tarım Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Burak Kasım

Ark Pres Emniyet Kemerleri Sanayi Ve Ticaretanonim Şirketi

Cahit Aşkın

Çolakoğlu Metalurji Anonim Şirketi-Dilovası Çubuk Haddehanesi Şubesi

Çınar Ulusoy

Ulusoy Kağıt Gıda Turizm Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Emre Açıldı

Çemsan Çelik Konstrüksiyon Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İzmit Şubesi

Erdinç Küçükateş

Başaraneller Makina İmalat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Erhan Ör

Han Halı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Evrim Hizaler

Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Çayırova Şubesi

Fatih Haldız

Haldız İnşaat Otomotiv Ve Ticaret Anonim Şirketi İzmit Şubesi

Filiz Akkaş

Mapsis Metal Havacılık Ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi

Filiz Özoğul Şahinoğlu

Tekiş Teknik Erozyon Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Fuat Biçici

Fute İtriyat Gıda Maddeleri Kimyasal Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Güven Özyurt

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi

H.Sacit Ertuğ

Ertuğ Reklam Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Haluk İber

Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kocaeli Fabrika Şubesi

Haluk Kayabaşı

Posco Assan Tst Çelik Sanayi Anonim Şirketi

Hasan Şerefhan

Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze Şubesi

Hasan Tahsin Tuğrul

Altaş Alüminyum İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Hayrettin Çaycı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

İbrahim Yelmenoğlu

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi İzmit Rafineri Müdürlüğü

İrfan Kanık

Öz Ka Lastik Ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İsmail Araç

Trans Can Trafo İzolasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Korkut Öz

Öz Asansör İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Kubilay Kırman

Özel Kocaeli Akademi Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

M.Rifat Hisarcıklıoğlu

Nuh Beton Anonim Şirketi Köseköy Şubesi

Mehmet Akif Kanık

İlka Plastik Ambalaj Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Ali Kartal

Kartal Bombe Ve Basınçlı Kaplar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mehmet Başol

Başolsan Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Emin Bitlis

Rohm And Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mehmet Eskiyapan

Nuh Beton Anonim Şirketi Hereke Şubesi

Mehmet Özdeşlik

Sistem Teknik Sanayi Fırınları Anonim Şirketi

Mehmet Yılmaz

Türk Henkel Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze 2 Şubesi

Mert Pekdemir

Pekdemir İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mesut Baki Efe

Efe Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Muhammet Saraç

İzaydaş İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma Yakmave Değerlendirme Anonim Şirketi

Murat Can

Öz Can Pişmaniye Gıda Matbaa Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mustafa Böyet

Akım Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mustafa Kenan Selçuk

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Nurcan Babalık

Nurcan Babalık

Oğuzhan Ceylan

Elbey Lojistikkiralama Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Oktay Erişken

Duha Makina Mühendislik İmalat Montaj İnşaat Ve Ticaretlimited Şirketi

Oktay Kabasakal

Apel Orman Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Onur Özcan

Güçsan Plastik Kalıp Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Orhan Sarısüleyman

Sar Cam Sanayi Turizm İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi

Orhan Temel

Temka Cam İnşaat Metal Nakliye Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Osman Soybaş

Sami Soybaş Demir Sanayi Ve Ticaret Anonım Şirketi

Ömer Yavuz

Yavuzlar Ağaç İnşaat Kantar Pazarlama Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Özcan Albak

Namet Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Sadi Akçelik

Haseller Çelik Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi

Salih Kahraman

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi

Seçkin Çiçek

Diler Demir Çelik Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze Şubesi

Sedat Silahtaroğlu

Türbosan Türbomakinalar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Selçuk Aksoy

Aksoy Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Sevgür Arslanpay

Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Sezen Tuğba Koç

Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gosb Şubesi

Ş.Kemal Saraç

Yücel Boru Ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi

Taşkın Özkal

Altaş Kabin Sistemleri Limited Şirketi

Tekin Urhan

Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Tevfik Bilgin

Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi

Ünal Soysal

Petro Yağ Ve Kimyasallar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yakup Kadri Ekşi

Ekcan Mimarlık Mühendislik İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Yüksel Güven

Aşsan Gıda Anonim Şirketi