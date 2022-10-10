KSO'da yönetim ve meclis başkanı belli oldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen organ seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üye seçimleri, disiplin kurulu üye seçimleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delege seçimleri ile meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üye seçimleri yapıldı. Oda binasında gerçekleşen seçimler, 38 meslek grubundan meclise giren meclis üyelerinin meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyelerini seçmesi ile başladı. Seçimli toplantıyı meclisin en kıdemli üyesi Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Aşkın ile meclisin en genç üyesi Elbey Lojistik’ten Oğuzhan Ceylan yönetti. 77 meclis üyesinden 65’inin katılım gösterdiği seçimli toplantıyı açan Cahit Aşkın, yeni meclis divanı için KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından sunulan önergeyi meclis üyeleri ile paylaştı.
MECLİS BAŞKANLIĞINA HASAN TAHSİN TUĞRUL
Meclise sunulan tek önergede meclis başkanlığına Hasan Tahsin Tuğrul, meclis başkan yardımcılıklarına Mehmet Başol, Korkut Öz ve katip üyeliğine Başar İbrahim Başaran’ın isimleri önerildi. Kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılan seçimde önerilen isimler 65 meclis üyesinin oyu ile 9. dönem meclis divanı olarak seçildi. Böylece 3 dönemdir KSO Meclis Başkanlığı görevinden bulunan Hasan Tahsin Tuğrul 4. kez başkanlığa seçildi.
KADIN MECLİS ÜYESİ 6’YA ÇIKTI
Oy kullanma işleminin ardından yeni meclis divanı, toplantıyı yönetmek üzere Cahit Aşkın ve Oğuzhan Ceylan’dan devraldı. Kendilerini seçen meclis üyelerine teşekkür ederek söze başlayan KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, yeni dönemin şehrimize ve sanayimize hayırlı olmasını diledi, daha sonra sözü KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na bıraktı. Zeytinoğlu, meclis divanını kutlayarak başladığı sözlerine, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu dönem mecliste kadın sayısını yüzde 100 artırarak 3’ten 6’ya çıkardık. Kocaeli Sanayi Odası olarak amacımız bir aile olmak. Bunu da başardığımızı düşünüyor, herkese teşekkür ediyorum” dedi.
KSO BAŞKANLIĞINA AYHAN ZEYTİNOĞLU
Meclis divanının seçiminin ardından yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delege seçimlerine geçildi. İzmit Seçim Kurulu’nun gözetiminde kurulan tek sandıkta ve tek listeli gerçekleşen seçimde 66 Meclis Üyesi oy kullandı. Seçimlerde 3 dönemdir KSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ayhan Zeytinoğlu, 4. kez aynı göreve seçildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
-Ayhan Zeytinoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)- Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. A.Ş.
-Atalay Kaya- Kocaeli Kaya Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi
-Birol Bozkurt- Evren Zincir İmalat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-Bora Ergene- Müpa Tarım ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi
-Çınar Ulusoy- Ulusoy Kağıt Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
-Güven Özyurt- Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
- İbrahim Yelmenoğlu- Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi İzmit Rafineri Müdürlüğü
- İrfan Kanık- Öz Ka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
-Mehmet Ali Kartal- Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-Şaban Kemal Saraç- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi
-Tekin Urhan - Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Mert Pekdemir
Yakup Kadri Ekşi
Emre Açıldı
Murat Can
Fatih Haldız
Oğuzhan Ceylan
Onur Özcan
Mesut Baki Efe
Erdinç Küçükateş
Haluk İber
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
M.Şerif Kanık
Emin Cem Okçu
Yavuz Güneş
Sedat Açıldı
Yusuf Ziya Kasım
Mustafa Türker
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Ahmet Osman Dirlik
Oktay Duymaz
Necmi Gidici
Metin Türedi
Nuri Sinan
Celal Hülür
TOBB Asil Delegeleri
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Hasan Tahsin Tuğrul
Abdullah Çeker,
Ahmet Bayraktar,
Albert Saydam
Filiz Akkaş
Kubilay Kırman
Mert Pekdemir
Mustafa Böyet
Orhan Sarısüleyman
Osman Soybaş
Ömer Yavuz
Yakup Kadri Ekşi
TOBB Yedek Delege Üyeleri
Atıf Tunç Atıl
Sezen Tuğba Koç
Oktay Erişken
Taşkın Özkal
Burak Kasım
H.Sacit Ertuğ
Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu
Erhan Ör
İsmail Araç
A. Ördem Erdem
Mehmet Akif Kanık
Selçuk Aksoy
Sadi Akçelik
Evrim Hizaler
KOCAELİ SANAYİ ODASI 9. DÖNEM MECLİS ÜYELERİ
A.Ömer Erdem
Er Demtaş Makina Ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
A.Tunç Atıl
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Abdullah Çeker
Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi Gebze Şubesi
Ahmet Bayraktar
Farba Otomotiv Anonim Şirketi
Ahmet Sözer
Sözer Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Albert Saydam
Tekno Kauçuk Sanayi Anonim Şirketi
Alper Ayberk
Frito Lay Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İzmit Fabrikası
Anıl Ünan
Kalibre Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Atalay Kaya
Kocaeli Kaya Satış Ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ayhan Ergenç
Er Kömür Pazarlama Madencilik Denizcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi-Gebze Şubesi
Ayhan Zeytinoğlu
Zeytinoğlu Yem Tarım Ve Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu
Systemair Hsk Havalandırma Endüstri Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi Dilovası Şubesi
Bahattin Ertuğ
Uzer Makina Ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi
Başar İbrahim Başaran
Kondaş Kondansatör Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Birol Bozkurt
Evren Zincir İmalat Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Bora Ergene
Müpa Tarım Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi
Burak Kasım
Ark Pres Emniyet Kemerleri Sanayi Ve Ticaretanonim Şirketi
Cahit Aşkın
Çolakoğlu Metalurji Anonim Şirketi-Dilovası Çubuk Haddehanesi Şubesi
Çınar Ulusoy
Ulusoy Kağıt Gıda Turizm Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Emre Açıldı
Çemsan Çelik Konstrüksiyon Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İzmit Şubesi
Erdinç Küçükateş
Başaraneller Makina İmalat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Erhan Ör
Han Halı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Evrim Hizaler
Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Çayırova Şubesi
Fatih Haldız
Haldız İnşaat Otomotiv Ve Ticaret Anonim Şirketi İzmit Şubesi
Filiz Akkaş
Mapsis Metal Havacılık Ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi
Filiz Özoğul Şahinoğlu
Tekiş Teknik Erozyon Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Fuat Biçici
Fute İtriyat Gıda Maddeleri Kimyasal Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Güven Özyurt
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
H.Sacit Ertuğ
Ertuğ Reklam Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Haluk İber
Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kocaeli Fabrika Şubesi
Haluk Kayabaşı
Posco Assan Tst Çelik Sanayi Anonim Şirketi
Hasan Şerefhan
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze Şubesi
Hasan Tahsin Tuğrul
Altaş Alüminyum İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Hayrettin Çaycı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İbrahim Yelmenoğlu
Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi İzmit Rafineri Müdürlüğü
İrfan Kanık
Öz Ka Lastik Ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
İsmail Araç
Trans Can Trafo İzolasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Korkut Öz
Öz Asansör İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Kubilay Kırman
Özel Kocaeli Akademi Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
M.Rifat Hisarcıklıoğlu
Nuh Beton Anonim Şirketi Köseköy Şubesi
Mehmet Akif Kanık
İlka Plastik Ambalaj Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Mehmet Ali Kartal
Kartal Bombe Ve Basınçlı Kaplar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Mehmet Başol
Başolsan Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Mehmet Emin Bitlis
Rohm And Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım Ve Ticaret Anonim Şirketi
Mehmet Eskiyapan
Nuh Beton Anonim Şirketi Hereke Şubesi
Mehmet Özdeşlik
Sistem Teknik Sanayi Fırınları Anonim Şirketi
Mehmet Yılmaz
Türk Henkel Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze 2 Şubesi
Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi
Mesut Baki Efe
Efe Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Muhammet Saraç
İzaydaş İzmit Atık Ve Artıkları Arıtma Yakmave Değerlendirme Anonim Şirketi
Murat Can
Öz Can Pişmaniye Gıda Matbaa Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Mustafa Böyet
Akım Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Mustafa Kenan Selçuk
Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Nurcan Babalık
Nurcan Babalık
Oğuzhan Ceylan
Elbey Lojistikkiralama Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Oktay Erişken
Duha Makina Mühendislik İmalat Montaj İnşaat Ve Ticaretlimited Şirketi
Oktay Kabasakal
Apel Orman Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Onur Özcan
Güçsan Plastik Kalıp Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Orhan Sarısüleyman
Sar Cam Sanayi Turizm İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi
Orhan Temel
Temka Cam İnşaat Metal Nakliye Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Osman Soybaş
Sami Soybaş Demir Sanayi Ve Ticaret Anonım Şirketi
Ömer Yavuz
Yavuzlar Ağaç İnşaat Kantar Pazarlama Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Özcan Albak
Namet Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Sadi Akçelik
Haseller Çelik Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi
Salih Kahraman
Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi
Seçkin Çiçek
Diler Demir Çelik Endüstrisi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gebze Şubesi
Sedat Silahtaroğlu
Türbosan Türbomakinalar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Selçuk Aksoy
Aksoy Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Sevgür Arslanpay
Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Sezen Tuğba Koç
Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gosb Şubesi
Ş.Kemal Saraç
Yücel Boru Ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi
Taşkın Özkal
Altaş Kabin Sistemleri Limited Şirketi
Tekin Urhan
Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tevfik Bilgin
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi
Ünal Soysal
Petro Yağ Ve Kimyasallar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yakup Kadri Ekşi
Ekcan Mimarlık Mühendislik İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yüksel Güven
Aşsan Gıda Anonim Şirketi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.