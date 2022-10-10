10 Eki 2022 - 16:02- Asayiş G: 10 Eki 2022 - 16:04

Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

Kartepe'de polis ekip otosu olmak üzere 3 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde, aralarında polis memurunun da olduğu 3 kişi yaralandı.
Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı mask
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Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 ACM 523 plakalı Nissan marka cip, Ö.T. hakimiyetindeki 41 PS 540 plakalı otomobil ve polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü S.Ö., yanında yolcu olarak bulunan S.Ş. ve polis memuru F.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# polis, kaza, sağlık, Kartepe, Olay

10 Eki 2022 - 16:02 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

ayhan - normalde kanunlara göre en arkadan vuran suçludur bakalım nasıl sirayet edecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ekim 16:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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