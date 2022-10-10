Polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 ACM 523 plakalı Nissan marka cip, Ö.T. hakimiyetindeki 41 PS 540 plakalı otomobil ve polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü S.Ö., yanında yolcu olarak bulunan S.Ş. ve polis memuru F.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.