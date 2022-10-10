10 Eki 2022 - 16:03- Asayiş G: 10 Eki 2022 - 16:06

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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Olay, Elbizli Mahallesi Elbizli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Burak G. ile O.Ç. arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine O.Ç. yanında getirdiği tabancayla Burak G.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan Burak G., kanlar içinde yere yığıldı. O.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O.Ç. ise Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Olay, yaralı, jandarma

10 Eki 2022 - 16:03 - Asayiş

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