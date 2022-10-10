Yıldızlı’dan İzmit Halkevi Binası tepkisi

Başkan Yıldızlı açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Yıllardır bakımsızlıktan adeta çürümeye terk edilen ve bir noktadan sonra işlevsizleştirilen İzmit’in değeri Halkevi Binası’nın yenilenmesi için uzun bir süredir yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Ekonomik buhranın da etkisiyle sürekli iptal edilen ihaleler yetkililerin de elini kolunu bağlamış durumda ancak 1938 yılında tasarlanan ve 1941 yılından bu yana İzmit’ten geçen herkesi selamlayan bu değeri yıkıp başka yere taşıyalım demek plansızlığın, değerlerimize sahip çıkmak için mücadele etmemenin en büyük göstergesidir. Kocaeli Fuarı’nın da aynı şekilde yıkılıp millet bahçesine çevrilmesi de bu aklın ürünüdür. Sıra İzmit Saat Kulesi’ne mi gelecek diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Artık yıkıp bahçe yapalım, alan yapalım demek yerine var olanı koruyarak kente kazandırmaya odaklanın.”