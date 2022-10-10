10 Eki 2022 - 16:07- Siyaset G: 10 Eki 2022 - 16:10

Yıldızlı’dan İzmit Halkevi Binası tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın İzmit Halkevi Binası’nın yıkılarak meydan yapılmasına yönelik söylemlerine “Var olan bir değeri korumak yerine ‘Yıkıp başka bir yere taşıyalım’ demek kent planlamasının yıllardır hangi ellere mahkum olduğunu göstermektedir” dedi.
Yıldızlı’dan İzmit Halkevi Binası tepkisi mask

Başkan Yıldızlı açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Yıllardır bakımsızlıktan adeta çürümeye terk edilen ve bir noktadan sonra işlevsizleştirilen İzmit’in değeri Halkevi Binası’nın yenilenmesi için uzun bir süredir yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Ekonomik buhranın da etkisiyle sürekli iptal edilen ihaleler yetkililerin de elini kolunu bağlamış durumda ancak 1938 yılında tasarlanan ve 1941 yılından bu yana İzmit’ten geçen herkesi selamlayan bu değeri yıkıp başka yere taşıyalım demek plansızlığın, değerlerimize sahip çıkmak için mücadele etmemenin en büyük göstergesidir. Kocaeli Fuarı’nın da aynı şekilde yıkılıp millet bahçesine çevrilmesi de bu aklın ürünüdür. Sıra İzmit Saat Kulesi’ne mi gelecek diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Artık yıkıp bahçe yapalım, alan yapalım demek yerine var olanı koruyarak kente kazandırmaya odaklanın.”

10 Eki 2022 - 16:07 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Bir bilen - Bunların işi yıkıp beton yapmak,tıpkı Perşembe alanı ve eski vilayet binasının yerinde olduğu gibi,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ekim 17:06
01

Aklin Yolu - Halk evi yıkılıp yerinin nefes alamayan İzmit'e meydan yapılması çok süper fikirdir İZMİTE NEFES İSTİYORUZ

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 10 Ekim 16:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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