“Körfez ve Kocaeli halkı İSU’yu takdir ediyor”

AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile beraberindeki heyet, şube müdürü Alper Engin ile makamında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında ilçe başkanı Tuna’ya Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
“KENTİMİZE DEĞER KAZANDIRIYORSUNUZ”
Müdür Engin ile samimi bir şekilde sohbet eden ilçe başkanı Tuna, İSU ekiplerinin saha çalışmalarından, hayata geçirilen projeleri ve yatırımlarından duyduğu memnuniyeti kendisine iletti ve “Başarılı çalışmalarınızla Körfez ilçemiz ve Kocaeli, büyük değer kazanıyor. Yer altında hizmet verdiğiniz için en zor ve etkin görevi siz yerine getiriyorsunuz. Körfez ve Kocaeli halkımız bu çalışmalarınızı takdir ediyor” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.