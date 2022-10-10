10 Eki 2022 - 16:48- Siyaset G: 10 Eki 2022 - 16:50

“Körfez ve Kocaeli halkı İSU’yu takdir ediyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürü Fikri Alper Engin’in bugün özel konukları vardı

“Körfez ve Kocaeli halkı İSU’yu takdir ediyor” mask
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AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile beraberindeki heyet, şube müdürü Alper Engin ile makamında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında ilçe başkanı Tuna’ya Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

KENTİMİZE DEĞER KAZANDIRIYORSUNUZ”

Müdür Engin ile samimi bir şekilde sohbet eden ilçe başkanı Tuna, İSU ekiplerinin saha çalışmalarından, hayata geçirilen projeleri ve yatırımlarından duyduğu memnuniyeti kendisine iletti ve “Başarılı çalışmalarınızla Körfez ilçemiz ve Kocaeli, büyük değer kazanıyor. Yer altında hizmet verdiğiniz için en zor ve etkin görevi siz yerine getiriyorsunuz. Körfez ve Kocaeli halkımız bu çalışmalarınızı takdir ediyor” açıklamasında bulundu.
# AKP, Kadın

10 Eki 2022 - 16:48 - Siyaset

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