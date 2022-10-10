TOKİ'nin Kocaeli’de arsa satacağı ilçeler açıklandı!

TOKİ tarafından duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesi kapsamında Kocaeli’de sadece Körfez ve Kandıra ilçelerinde arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafında yayınlanan listeye göre Körfez ve Kandıra ilçelerinde toplam 1500 konutluk arsa satışı yapılacak. Bugün başlayan başvurular 7 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Başvuru ücreti ise 500 TL olacak.