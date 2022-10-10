Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek paketini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alındı.

Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bizlere bu gururu yaşattıkları için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor.

Türkiye üretim ve istihdam odaklı ekonomik programıyla dünyanın önünde gitmektedir.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptıklarımızla sorunları tümüyle çözdük. Yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük. Başörtüsü meselesinin çözümünü doğrudan anayasal güvence altına alma teklifinde bulunduk. Konu Meclis'e geldiğinde herkesin tutumunu göreceğiz.

CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettik. Restorasyonu tamamlanan "Şahkulu Sultan Dergahı" kardeşlik sembolü bir mekandır. Ülkemiz Türkiye'yi 100'üncü yılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış bir eser bırakmamakta kararlıyız. (Cemevi Başkanlığı) Bu çatı altında Alevi inanç önderlerine kadro verilecek.

Hafta sonu İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli markalarından biri haline gelen Galataport'u ziyaret ederek vatandaşlarımızla sohbet imkanı bulduk.

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz.

Güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülkece bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Türkiye tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme imkanına sahip bir ülkedir. Diplomasi de uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar bize dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağladı.

Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartları bize yapıcı politikalar üretme imkanı sağlıyor.

Ekonomi programımız sayesinde, resesyon ihtimalinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu nir dönemde vatandaşımızın işini, aşını garanti altına aldık.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Kampanyaya şu an 7,2 milyon başvuru yapıldı. Başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı.

Projenin ilk etabındaki 250 bin olan konut sayısını 2028'e kadar 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik.

Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. Bakanlığımız hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşımız hem konuta hem arsaya başvurabilir ancak kurada ikisi de çıkarsa yalnızca birini tercih edebilir. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız.

Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz.

Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek.

Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz.

Kampanyanın ülkemizde yol açacağı ekonomik hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ

Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız.

ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ

Yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarımızın huzurundayız.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz."