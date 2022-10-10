10 Ekim katliamı Kocaeli’de anıldı

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen emek, barış ve demokrasi mitingine yönelik IŞİD'in gerçekleştirdiği bombalı saldırı ve yaşanan katliamın üzerinden 7 yıl geçti. 104 kişinin hayatını kaybettiği katliamda yüzlerce kişi de yaralandı. Katliamın yedinci yıl dönümünde, birçok şehirde olduğu gibi Kocaeli’de de hayatını kaybedenler anıldı. İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı’nda Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün düzenlenen anmaya; DİSK-KESK-TTB-TMMOB Kocaeli Şube temsilcileri, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KATLİAMIN ÖNÜ AÇILDI”

Anmada yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aradan geçen 7 yıla rağmen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettiriyor. Katliamın milyonların ruhunda, yüreğinde yarattığı yaralar, açığa çıkardığı toplumsal yük ise hâlâ geçmek bilmiyor. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Türkiye devletinin başkentinin ortasında, bütün güvenlik bürokrasinin gözleri önünde gerçekleşti. Gelinen aşamada ortaya çıkan gerçekler bu katliamın önünün açıldığı gösteriyor. Katliamı gerçekleştiren canilerin istihbarat tarafından takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam sorumlularının istihbarat görevlileri ile katliam öncesinde ve sonrasında görüştüğü kamuoyuna yansımıştır.

“KATLİAMDAN OY HESABINDA DÖNENLER HALKIMIZIN VİCDANINA MAHKÜMDUR”

Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri, patlama malzemeleri ile binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak, herhangi bir kontrole tabi olmadan geçmiştir. O dönemin karanlığından iktidarını tahkim etmek isteyenler, karanlık ve katliamdan oy hesabına dönenler, şehitlerimizi statlarda yuhalatanlar, bu katliama gereken tedbirleri almayarak yol verenler, bu toplumun, tüm halklarımızın vicdanında mahkumdur. Katliamın önü açılmış yüzlerce insan bir nefesle yaşama tutunmaya çalışırken, binlerce insanın yardım çığlığı yeri göğü inletirken, kamu görevlisi sıfatını taşıyanlardan bazıları alana gelen ambulansları durdurmuş, bazıları yerde yatan yaralılara biber gazı sıkarak, yardım etmeye çalışanlara saldırmıştır.

“FİŞLEME FALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR”

Ambulanslardan önce TOMA'ların, zırhlı araçların geldiği alandan 100 canımızın cansız bedeni, ülkenin 42 iline gönderilmiştir. O gün dünyanın dört bir yanından, 81 ilden barış, emek, demokrasi için gelen on binlerin sözü, bugün 42 ilde karanfilleşen canlarımızın, yüzlerce yaralımızın ve on binlerce yoldaşımızın mücadelesinde yaşıyor. 7’inci yılında 10 Ekim anmalarının adalet arayışımızın gereği olarak yitirdiklerimizin hatırasına uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz. 10 Ekim anmalarına katılan yurttaşlara yönelik fişleme, sorgulama ve soruşturma faaliyetleri yürütülmektedir. Dünyada bu katliamın benzerleri olduğunda kamusal bir politika ile toplumun acısı onarılmaya çalışılmaktadır.

“GERÇEK SORUMLULAR YARGILANANA KADAR DEVAM EDECEKTİR”

Bizler bu hafızanın barış politikasından yana yeniden kurulması için mücadele edeceğiz. Hiçbir canımızın hatırasına halel gelmesine, 10 Ekim Katliamı'nın unutulmasına müsaade etmeyeceğiz. Birçok yerde 10 Ekim şehitlerinin adının yaşatıldığı mekanların arttığını görüyoruz. Bunların çoğalması, katliamı gerçekleştirmek isteyenlerin karanlığına en güzel yanıt olmaktadır. Evet, bizler IŞİD karanlığına, siyasi ikbalini oraya bağlayanlara teslim olmadık, olmayacağız. Öte yandan insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak 10 Ekim Ankara Katliamı Davası devam ediyor. Bu dava gerçek sorumlular yargılanana kadar devam edecektir. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet olan emek, barış, demokrasi mücadelesini de hep beraber, kol kola omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak.”