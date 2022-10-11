"Yaşınıza uygun aşıyı yaptırın"

Sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde sık görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan mevsimsel grip, risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişileri daha çok etkiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği grip aşısı ve Covid-19 hakkında bilgilendirme eğitimi ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında Körfez Belediyesinin Yarımca sahilinde bulunan 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde gerçekleştirildi. Eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Selim Yüksel tarafından verilirken, eğitime 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katıldı.

EN ETKİLİ YÖNTEM GRİP AŞISI

Uzman Dr. Selim Yüksel hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu, aşının yanında ise kişisel hijyen kurallarına dikkat etmenin ve ellerin bol su ve sabunla yıkanması olduğunu belirtti. Yüksel, eğitimde grip ve aşı nedir, grip ve aşı kimlere ne zaman yapılmalıdır, grip aşısı tedariği nasıl sağlanır, Covid-19 aşısının yan etkileri var mıdır, grip aşısı kime ne zaman yapılmalıdır konularında detaylı bilgilendirmede bulundu.

MEVSİMSEL GRİP HASTALIĞI NEDİR?

Grip, influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır.

GRİP TÜM GRUPLARINI ETKİLİYOR

Hastalık bebeklik döneminden yaşlılığa kadar tüm yaş grubunu etkilemekte ve görülebilmektedir. Bununla birlikte risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir.

Risk grupları:

• 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

• 6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

• Şeker hastalığı dâhil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

• Astım dâhil kronik solunum yolu hastalığı olanlar,

• Kronik böbrek hastalığı olanlar

• Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar

• Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

• Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

• Aşırı kilolu olanlar

• Gebeler

GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANMAMALIDIR?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

COVİD-19 AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz. Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

GRİP AŞISI KİME NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir.

Ebeveynler çocukların aşılanma durumlarını takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı uygulamaları konusunda bilgi almalıdırlar.

https://grip.gov.tr/tr/grip- asisi.html

https://covid19asi.saglik.gov. tr/TR-77683/genel-bilgiler. html

AKTİF YAŞLANMA PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hayatın İçindeyim’ adlı projesi, bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almalarını sağlayan faaliyetler gerçekleştiriyor. "Hayatın İçindeyim” projesi içinde Akademi Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü ve Beş Çayı Kulüpleri yer alıyor. Hayatın İçindeyim Projesi’nde yer almak isteyen vatandaşlar https://ebelediye.kocaeli.bel. tr/SosyalHizmetler/ HayatinIcinden sayfasından başvuru yapabilir. Yetkililer 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik mevsimsel grip ve Covid-19 pandemisi hakkında bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceğini aktardı.