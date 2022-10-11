11 Eki 2022 - 09:21- Spor G: 11 Eki 2022 - 09:22

Atmaca, Türkoğlu’nu Bağrına Bastı

Kimsesizler Gayrimenkul Yatırım ve Proje Danışmanlığı Şirketi sahibi Veysel Karani Türkoğlu, Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Atmaca’yı ziyaret etti. 49 kardeş olduklarını belirten Atmaca, bağrına bastığı Türkoğlu’na ‘50. kardeşimsin’ dedi.
Atmaca, Türkoğlu’nu Bağrına Bastı mask
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Kimsesizler Gayrimenkul Yatırım ve Proje Danışmanlığı Şirketi sahibi Veysel Karani Türkoğlu, merkezi İstanbul’da bulunan Atmaca Holding’i ziyaret etti. 42 yıl öce kurulan ve binlerce kişiyi istihdam eden, Türkiye’nin sayılı elektronik ve besicilik şirketlerinden biri olan Atmaca Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı Emin Atmaca ve kardeşi Halil İbrahim Atmaca tarafından ağırlanan Türkoğlu’na sıcak ve yakın ilgi gösterildi. 42 yıllık üretim-pazarlama deneyimi, binlerce çalışanı, milyonlarca mutlu müşterisi, sosyal sorumluluk ve etik değerlere olan saygısıyla Türkiye’nin sayılı üreticilerinden birisi olduklarını ifade eden Atmaca, Türkoğlu’nun sosyal sorumluluk projelerini hayranlıkla dinledi.

İstihdam, yatırım ve üretime büyük önem verdiklerini vurgulayan Atmaca, söz konusu vatan ve bayrak olduktan sonra her türlü sosyalfaaliyete destek verebileceklerini ve bu doğrultuda birlikte çalışabileceklerini ifade etti. Türkoğlu’nun ‘Bu topraklar üzerinde kimse kimsesiz değildir’ sloganı kapsamındaki projesinden etkilendiğini vurgulayan Atmaca, “Biz 49 kardeştik, 50. kardeşimizde sen oldun” diyerek Türkoğlu’nu yolcu etti.
# türkiye

11 Eki 2022 - 09:21 - Spor

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