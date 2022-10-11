Metin Özkan’dan yakın arkadaşı Mesut Toros’a destek!

Fenerbahçe’de de bir dönem forma giyen, ilimizin başarılı spor adamlarından Metin Özkan, Kocaelispor’un 4-3 kazandığı Fethiyespor maçını, cezalı olduğu için mücadeleyi tribünden izleyen Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros ile birlikte takip etti. İkiliye Körfezli iş insanı Muhammed Hamarat da eşlik etti.

7 SEZON AYNI TAKIMDA

1990-94 yılları arasında, o zamanki 2. Lig’de (1. Lig) Çanakkale Dardanelspor, 1994-97 yılları arasında da yine 2. Lig’de Manisa Salihlispor’da birlikte futbol oynayan Metin Özkan ile Mesut Toros, Darıca’da buluştu. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros cezalı olduğu için maçı tribünden izlemek zorunda kaldı. Toros’a yakın arkadaşı Metin Özkan ile İkiliye Körfezli iş insanı Muhammed Hamarat da eşlik etti.

UNUTULMAZ MAÇLAR

Uzun yıllara dayanan dostluk Darıca’da da kendini gösterdi. İkili eski günleri hatırladı. Metin Özkan ile Mesut Toros, 1993’te Çanakkale Dardanelspor forması altında tarihe geçen Türkiye Kupası heyecanında birlikte oynadı. Çanakkale Dardanel o sezon Ertuğrul Sağlam gibi, meşhur kaptan Ercan gibi futbolcuların yer aldığı Samsunspor’u 1-0’lık skorla eledi ve son 16’ya kaldı. Son 16 turunda Kaleci Zalad, Hayati, Levent gibi futbolcuların forma giydiği Ankaragücü’nü eleyen Marmara temsilcisi tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırmıştı.

O GÜNDEN SONRA 103 MESUT OLDU!

Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında normal süre 0-0 sona ermiş, şu an Fethiyespor’da teknik direktörlük yapan Mesut Toros iki maçta da, ilginçtir ki 103. dakikada attığı gollerle turları getiren isim olmuştu. O günden sonra Mesut Toros “103 Mesut” olarak nam saldı. Çeyrek final maçında Fenerbahçe’ye Mecnun ve Aykut Kocaman’ın golleri ile 2-0 mağlup olan ve müthiş stoper, Derincespor’u profesyonel lige taşıyan Fadıl Kurt’un da yer aldığı Çanakkale temsilcisinin kupa rüyası sona erdi.