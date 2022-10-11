11 Eki 2022 - 09:29- Gündem G: 11 Eki 2022 - 09:35

Konaklama vergisi geliyor

Konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Geceleme işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Konaklama vergisi geliyor mask

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce ertelenen konaklama vergisinin nasıl uygulanacağını hazırladığı tebliğ taslağıyla tek tek anlattı. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, Konaklama Vergisi Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak. Bu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak. Vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.

1 OCAK 2023’TE BAŞLAYACAK

Konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 2019 yılında çıkarıldı ancak uygulaması yapılan değişiklikle ertelendi. 2021 yılındaki 7338 sayılı yasaya göre konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da verginin uygulamasına açıklık getirdi. Tebliğ taslağına göre geceleme hizmeti alan kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılması vergilendirmeyi etkileyemeyecek. Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılan konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Bu çerçevede, oda+kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan veya satılan tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna girecek. Örneğin bir pansiyonda oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmeti, düzenlenen konaklama faturasında ayrıca gösterilse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlense dahi, geceleme hizmetiyle birlikte pazarlandığı veya satıldığı için tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet konaklama vergisine tabi olacak. Ancak termal otelin bünyesinde bulunan SPA ve yüzme havuzu alanlarında, otelde konaklamayanlara günübirlik hizmet verilmesi halinde bu hizmet konaklama vergisine tabi olmayacak.

11 Eki 2022 - 09:29 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

AK - Şahlanmanın meyvelerinden biridir konaklama vergisi eeeee artık zengin bir milletiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ekim 10:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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