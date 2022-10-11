11 Eki 2022 - 09:36- Gündem G: 11 Eki 2022 - 09:39

Baro seçiminde Hüseyin Toksöz, Disiplin Kurulu’na aday oldu

Kocaeli Barosu’nun bu hafta sonu yapılacak seçimlerinde, ilimizin avukatlarından Hüseyin Toksöz, Disiplin Kurulu üyeliğine adaylığını açıkladı.
Baro seçiminde Hüseyin Toksöz, Disiplin Kurulu’na aday oldu mask

Kocaeli Barosu 37.Olağan Genel Kurulu bu hafta sonu gerçekleşecek. Kongrenin 15 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk oturumunda raporlar okunarak, kıdemli avukatlara plaket verilecek. Bir gün sonra, diğer bir ifadeyle 16 Ekim Pazar günü ise başkanlık ve diğer organların seçimi gerçekleşecek. İlimizin başarılı avukatlarından Hüseyin Toksöz, ikinci gün yapılacak seçimlerde Disiplin Kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

TOKSÖZ HUKUK BÜROSUNU İŞLETİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden sonra Kocaeli Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Avukat ve Arabulucu Hüseyin Toksöz, 1980 Almanya doğumlu. Mesleğe Akbank T.A.Ş. Hukuk Müşavirliği’nde başlayan Toksöz, halen kurucu ortak olarak Sancak&Toksöz Hukuk Bürosu’nu çalıştırıyor. Kocaeli Barosu’nun yanı sıra Almanya’nın Rechtsanwaltskama Karlsruhe Barosu’na da kayıtlı olan Toksöz, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor, evli ve 2 çocuk babası.
# Kocaeli Üniversitesi

11 Eki 2022 - 09:36 - Gündem

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